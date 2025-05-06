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TREND
Eklenme tarihi: 6 Mayıs 2025 Salı 17:25 |

İşte o deyimlerin ilginç hikayeleri! İlk kez duyacaksınız

Yaşanmış olayların, tarihi kişiliklerin konu olduğu deyimlerin anlamlarını ve ortaya çıkış hikayelerine çok şaşıracaksınız. İşte o hikayelerden bazıları...

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