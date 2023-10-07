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TREND
Eklenme tarihi: 7 Ekim 2023 Cumartesi 20:25

İstanbul'daki en kısa mesafeli 5 otobüs hattı! Görenleri şaşırtıyor

İstanbul'daki otobüs hatları, uzun ve kısa mesafeli olmak üzere değişiklik gösteriyor. Ayrıca bazı otobüs hatları, fazlaca kısa mesafeli oluşlarıyla adeta görenleri şaşırtıyor. Çünkü genellikle uzun mesafeli hatlar göze çarpıyor. İşte söz konusu İstanbul'daki en kısa mesafeli 5 otobüs hattı…

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