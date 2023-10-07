İstanbul'daki en kısa mesafeli 5 otobüs hattı! Görenleri şaşırtıyor

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İstanbul'daki en kısa mesafeli otobüs hatları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Çünkü uzun mesafeleriyle sembol haline gelen bazı otobüs hatları (500T gibi), kısa mesafeli otobüs hattını da merak ettiriyor. Ayrıca İstanbul'daki en kısa mesafeli 5 otobüs hattı, görenleri şaşırtabiliyor.

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İSTANBUL'DAKİ EN KISA MESAFELİ 5 OTOBÜS HATTI İstanbul'daki en kısa otobüs hatları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Çünkü bazı otobüs hatları uzun mesafeleri ile dilden dile konuşulurken, kısa mesafeli otobüs hatları da pek çok kişinin ilgisini çekebiliyor. Ayrıca İstanbul'daki en kısa mesafeli otobüs hatlarından 5'i aşağıda yer alıyor.



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30M BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY Beşiktaş Peronlar durağından kalkan 30M otobüs hattı, İstanbul'un en kısa mesafeli hatları arasında gösteriliyor.



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29M1 HACIOSMAN METRO - FERAHEVLER / İSTİNYE Hacıosman Metro durağından kalkış yapan 29M1 otobüs hattı, İstanbul'un kısa mesafeleri hatlarından biri olarak biliniyor.



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57UL BEŞİKTAŞ - KURUÇEŞME ÜSTÜ İstanbul'un en kısa mesafeli otobüs hatları arasında bulunan 57 UL, Beşiktaş Peronlar durağından kalkış yaparak, Kuruçeşme Üstü durağında seferini tamamlıyor. Ayrıca en kısa mesafeli otobüs hatları arasında gösteriliyor.



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35A KOCAMUSTAFAPAŞA - AKSARAY Kısa mesafeli otobüs hattı olan 35A, Koca Mustafapaşa durağından kalkış yaparak, Aksaray Ring durağında seferini tamamlıyor. Ayrıca toplamda 7 durak hareket ediyor.

