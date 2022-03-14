  • $14,7771
  • 16,2101
  • 933.129
  • 2086.76

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 15:38

İşe geç kalanların en ilginç 10 mazereti

'5 dakika daha uyuyayım' düşüncesiyle alarmı sürekli erteleyenler genelde trafik, kötü hava koşulları ya da hasta olmaları sebebiyle işe geç kaldıklarını söyler. Tabii klasik bahaneler yerine birbirinden yaratıcı geç kalma bahaneleri de var. Araştırmada İnsan Kaynakları Uzmanları çalışanlardan duydukları en ilginç geç kalma bahanelerini de paylaştı…

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.