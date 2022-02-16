İnternette her gördüğünüze inanmayın! İşte gerçekte olanlar

İşte internette her gördüğünüze inanmamanız gerektiğini gözler önüne seren o fotoğraflar. Beyonce konserine gitmiştim.
Geçtiğimiz günlerde ünlü rap yıldızı Bow Wow Instagram hesabından şu fotoğrafı paylaşarak özel uçağıyla seyahat ettiğinin havasını atmıştı.
Fakat Bow Wow özel uçakta falan değildi! Standart bir yolcu uçağında, ekonomi sınıfında fotoğrafı atarken bir başka sosyal medya kullanıcısına yakalandı.
Fotoğraflarını farklı ülkelerde ve yan yana göstermek için photoshop yapan bu kadının foyası sonunda ortaya çıktı.
Jill Sharp isimli bu kadın, bir başkasının sevgilisini tam 4 yıl boyunca kendi nişanlısıymış gibi göstermeyi başardı.