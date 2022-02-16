İnternette her gördüğünüze inanmayın! İşte gerçekte olanlar

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Bu fotoğrafı çekebilmek için bakın nasıl bir yardım aldı...

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İşte internette her gördüğünüze inanmamanız gerektiğinin kanıtı...

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İşte internette her gördüğünüze inanmamanız gerektiğini gözler önüne seren o fotoğraflar. Beyonce konserine gitmiştim.

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Dün garsona bıraktığım bahşiş.

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Geçtiğimiz günlerde ünlü rap yıldızı Bow Wow Instagram hesabından şu fotoğrafı paylaşarak özel uçağıyla seyahat ettiğinin havasını atmıştı.

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Fakat Bow Wow özel uçakta falan değildi! Standart bir yolcu uçağında, ekonomi sınıfında fotoğrafı atarken bir başka sosyal medya kullanıcısına yakalandı.

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İşte internette her gördüğünüze inanmamanız gerektiğinin kanıtı.

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Bu kadın sosyal medyada öyle bir şey yaptı ki. Arkadaşları öğrendiklerinde şok oldular...

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Fotoğraflarını farklı ülkelerde ve yan yana göstermek için photoshop yapan bu kadının foyası sonunda ortaya çıktı.



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Jill Sharp isimli bu kadın, bir başkasının sevgilisini tam 4 yıl boyunca kendi nişanlısıymış gibi göstermeyi başardı.