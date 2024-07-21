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TREND
Eklenme tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 11:25

İngiltere'den uçarak geldi... Eskişehir'deki müzenin envanterine dahil oldu: 27 hava aracından biri...

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan hava ve uzay müzesi envanterine dahil edildi.