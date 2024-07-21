İngiltere'den uçarak geldi... Eskişehir'deki müzenin envanterine dahil oldu: 27 hava aracından biri...

"Spitfire de müzemizdeki yerini bugün aldı. Tesisimize adını veren Necati Artan Türk Hava Kuvvetlerinde bu uçağı kullandı. Bu uçak daha sonra İngiltere'ye götürülmüş. Türkiye'ye hava aracımız geldi ve müzemizin envanterine katıldı. Bugünü yaşamak bizim için gerçekten büyük bir onur ve gurur."