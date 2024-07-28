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TREND
Eklenme tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 10:17

İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Sürüşü... Yağmur-çamur demiyorlar

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda, motosikletlerle gerçekleştirilen 'İnebolu'dan Ankara'ya 6. İstiklal Sürüşü'nün ikinci gününde motosikletçiler Kastamonu'dan Ankara'ya hareket etti.