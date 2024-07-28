İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Sürüşü... Yağmur-çamur demiyorlar

37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği tarafından İnebolu-Ankara arasındaki 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda düzenlenen sürüş, dün İnebolu ilçesinden başladı.
Yolun 100 kilometrelik kısmını tamamlayan motosikletliler, Kastamonu'da mola verdi. Bir öğrenci yurdunda konaklayan motosikletçiler, sabah saatlerinde tekrar yola koyuldu.
37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Başkanı Fatih Peker, AA muhabirine, Türkiye'nin istiklal madalyalı tek ilçesinin İnebolu olduğunu hatırlattı.
Etkinliğe yaklaşık 120 motosiklet sürücüsünün katıldığını anlatan Peker, "340 kilometrelik İstiklal Sürüşü, Türkiye'nin en uzun kortej sürüşü.