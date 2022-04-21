inanmakta güçlük çekeceğiniz ilginç kareler! İlk kez göreceksiniz

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Güney Kore'de depolanan yağmur suları, zaman zaman yolları temizlemek için kullanılıyor.

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Kurbağa yumurtaları.

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Eski bir güneş saati, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin saatlerini gösteriyor.

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Kesilmiş bir telefon kablosu.

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Köylerine asfalt dökülünce ne yapacaklarını şaşırdılar.

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Avustralya kuraklıklarında ölen bir kanguru.

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Kraliyet pitonunun derisi.

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Kavga esnasında boynuzları sıkışınca göle düşen üç geyiğin trajik sonu.

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1950'ler ABD.

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Kızılcık toplama zamanı.



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Bu bozuk para testi Japonya'da yüksek hızlı trenin sarsıntısız gidişini gözler önüne serdi.

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Kirpi iskeleti

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Bir vatozun çenesi ve dişleri

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Filipinler'deki 7 metre uzunluğunda dev timsah

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Üzerine yıldırım düşen bir ağaç

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İnanması güç ama bu bir taş

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Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Eski eşyaların satıldığı bir dükkanda buldular

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Gübre yapılması için bizon kafataslarından oluşan bir yığın.

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Himalaya pembe kaya tuzundan yapılmış tuğlalar.

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Gün batımı sırasında parlayan İzlanda'daki buz mağarası.

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Perdeli ayaklar.



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1,6 milyar dolar değerindeki altınlar.

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Taşlaşmış mercan parçası.

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Saatlerce suda kalınca.

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Japonya'daki tsunamide elde edilmiş en büyük dalga kırmızı çizgiyle belirtilmiş.

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Evde bulunan arı kovanı.

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Ornitorenk iskeleti.

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Buzdaki bir delikten su içen Kırgız.

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Rusya'daki elmas madeni.

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Yılan yumurtası.

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Donmuş bir şelalenin iç kısmı.

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Hawaii'de görüntülenen 65 metrelik lav topu.

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Çin'in güneydoğusunda yer alan Guizhou eyaletinden pes etmemek için direnen bir ağaç.

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İskoçya'daki Skye Adası'nda 170 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izi bulundu.

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