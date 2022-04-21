inanmakta güçlük çekeceğiniz ilginç kareler! İlk kez göreceksiniz

Güney Kore'de depolanan yağmur suları, zaman zaman yolları temizlemek için kullanılıyor.
Eski bir güneş saati, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin saatlerini gösteriyor.
Kesilmiş bir telefon kablosu.
Köylerine asfalt dökülünce ne yapacaklarını şaşırdılar.
Avustralya kuraklıklarında ölen bir kanguru.
Kraliyet pitonunun derisi.
Kavga esnasında boynuzları sıkışınca göle düşen üç geyiğin trajik sonu.
Bu bozuk para testi Japonya'da yüksek hızlı trenin sarsıntısız gidişini gözler önüne serdi.
Bir vatozun çenesi ve dişleri
Filipinler'deki 7 metre uzunluğunda dev timsah
Üzerine yıldırım düşen bir ağaç
İnanması güç ama bu bir taş
Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Eski eşyaların satıldığı bir dükkanda buldular
Gübre yapılması için bizon kafataslarından oluşan bir yığın.
Himalaya pembe kaya tuzundan yapılmış tuğlalar.
Gün batımı sırasında parlayan İzlanda'daki buz mağarası.
1,6 milyar dolar değerindeki altınlar.
Taşlaşmış mercan parçası.
Japonya'daki tsunamide elde edilmiş en büyük dalga kırmızı çizgiyle belirtilmiş.
Buzdaki bir delikten su içen Kırgız.
Donmuş bir şelalenin iç kısmı.
Hawaii'de görüntülenen 65 metrelik lav topu.
Çin'in güneydoğusunda yer alan Guizhou eyaletinden pes etmemek için direnen bir ağaç.
İskoçya'daki Skye Adası'nda 170 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izi bulundu.
Çin Seddi'nin nihayet okyanusa ulaştığı yer.