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TREND
Eklenme tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 12:58 |

İnanılmaz hastalıklar! Dünyanın en şaşırtıcı rahatsızlıklarına sahip insanlar

Bu insanları gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız! Dünyada varlığına güçlükle inanacağınız, en ilginç ve sıra dışı hastalıklara sahip insanların hikayeleri sizi derinden etkileyecek. İşte dünyanın en şaşırtıcı rahatsızlıklarına sahip olan insanlar...

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