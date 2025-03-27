İnanılmaz hastalıklar! Dünyanın en şaşırtıcı rahatsızlıklarına sahip insanlar

43 yaşındaki, bir çocuk annesi Lisa'nın cildinde bir şişlik meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır kafasının arka kısmında beliren bu şişliği gergedan boynuzuna benzetiyordu.
Göz yaşlarına hakim olamayan Lisa yaşadıklarını anlattı: "Her gün büyüyordu. Bazen canımı acıtıyordu. Oldukça hassas bir halka vardı. Boynuza benziyordu. Özellikle de gergedanların boynuzu gibi, sertti. Kimsenin görmesini istemiyordum bu nedenle saçımın alt kısmına saklıyordum. Bu şişlik bana kendimi kötü hissettiriyordu. Kimin kafasında büyüyen ve boynuza benzeyen bir şişlik var ki?"
Şişlik Lisa'nın beklediği kadar tehlikeli olmasa da, büyüklüğü doktoru alarma geçirdi. "Oldukça fazla uzamış bir tırnağa benziyordu. Daha önceleri de cilt boynuzu görmüştüm. Ama bu boyutta bir cilt boynuzunu ilk kez görüyorum."
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