İbn-i Sina yüzyıllar önce tarifini verdi! Faydaları saymakla bitmiyor

1 / 27

İbn-i Sina''nın yıllar önce Küçük Tıp Kanunu kitabında hastalıklar için verdiği özel tarifler günümüze ışık tutmayı sürdürüyor. Kuru incir ve zeytinyağının faydalarından dolayı kullanılması gerektiğini öneren İbn-i Sina bu karışımın tarifini kitabında ifade etti.

2 / 27

ZEYTİNYAĞLI İNCİRİN FAYDALARI NELERDİR?

-Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler.

3 / 27

-Hamile kalmayı kolaylaştırır



4 / 27

-Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar.

5 / 27

-Eklemleri korur. Eklemlerin sağlıklı bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur.

6 / 27

-Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlar, rahatlatır.

7 / 27

-Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını korur ve güçlendirir.

8 / 27

-B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendirir.

9 / 27

-Kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.

10 / 27

-Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendirir.

11 / 27

-Metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı olur

12 / 27

-Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler.

13 / 27

-Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntılarının azalmasına yardımcı olabilir.

14 / 27

-Kan şekerini düzenler: İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir.

15 / 27

ZEYTİNYAĞLI İNCİR KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Kurutulmuş incirde kalsiyum ve fosfor oranı yüksektir. Bu yüzden diş, kemik ve eklemler için çok yararlıdır. İncirdeki tüm vitaminler, proteinler ve mineraller hücrelerin yenilenmesini ve genç kalmayı sağlar.

16 / 27

Zeytinyağı ise birçok açıdan sağlıklı bir besindir. Ancak kuru incir ve zeytinyağından yapılan bu kür ile tüm bu faydaları iki katına çıkarabilirsiniz. Yapımı çok basit olan bu tarif için gereken malzemeler, doğal zeytinyağı ve kuru incirdir. Başka hiçbir katkı maddesine ihtiyaç yoktur. Evinizde dilediğiniz miktarda yapabilir ve aylarca tüketebilirsiniz.

17 / 27

Öncelikle temiz bir kavanozun içine alabildiği kadar kuru inciri yerleştirmelisiniz. Daha sonra, soğuk sıkım organik zeytinyağını eklemelisiniz. Her tarafı yağladığınızdan emin olduktan sonra kavanozun kapağını sıkıca kapatmalısınız. Farklı tatlardan hoşlanıyorsanız, aroma vermesi için biraz baharat ekleyebilirsiniz. Tarçın, biberiye veya kekik bu karışımla oldukça uyumlu tatlara sahiptir.

18 / 27

ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KARIŞIMININ HAZIRLANIŞI

-Malzemeler 250-300 gr organik kuru incir Yarım litrelik cam kavanoz Saf zeytinyağı

19 / 27

Yapılışı

İncirler yıkanır ve süzülür. Küçük parçalar halinde doğranır. Yarım litrelik cam kavanoza aldığı kadar doğranmış incirleri basılır. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı doldurulur. Ağzını kapatılıp bu şekilde karanlık bir yerde 5 gün boyunca bekletilir. Sabahları aç karnına iki-üç parça tüketilir.

20 / 27

ZEYTİNYAĞLI İNCİR NE İŞE YARAR?

Zeytinyağlı incir kürü, vücutta alkali üretimini harekete geçirir. Böylece daha sağlıklı ve zinde bir bedene sahip olmayı sağlar.

21 / 27

Doğal bir afrodizyaktır, kadınlarda ve erkeklerde cinsel isteksizliği büyük ölçüde ortadan kaldırır. Özellikle genç insanların en büyük problemlerinden biri olan sivilce ve akne oluşumuna karşı savaşır. Bu kürü her gün tüketmek, sağlıklı bir cilde sahip olmayı ve yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırmayı sağlar. Zamanla etkisini gösterdikçe kırışıklıkların azaldığı görülebilir.

22 / 27

Zeytinyağlı incir kürü, böbrek taşının meydana gelmesine karşı korur. Ayrıca sancıların azalmasını ve taşın düşmesini kolaylaştırabilir.

23 / 27



24 / 27



25 / 27



26 / 27

