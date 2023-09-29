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TREND
Eklenme tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 16:16

İbn-i Sina yüzyıllar önce tarifini verdi! Faydaları saymakla bitmiyor

Hastalıklara iyi gelmesi için doğal ürünleri kullanan İbn-i Sina zeytinyağı- incir karışımıyla birçok hastalığa şifa dağıtmasıyla dikkat çekti.

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