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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 5 Ekim 2023 Perşembe 09:44

Hizan'ın 300 yıllık taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde 200-300 yıldır tarihe meydan okuyan taş evler, görenleri hayran bırakıyor.

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