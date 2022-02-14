Her gün bir buz küpünü bu bölgeye koyduğunuzda... Faydaları saymakla bitmiyor

Feng Fu noktasına her gün buz küpü uygulamasını yaptığınızda daha zinde olduğunuzu hissedeceksiniz!
Endorfin, İnsan vücudunda ağrıyan dokularda ağrının azalması için beyin dokuları tarafından üretilen hormonlara verilen isimdir.
Hormonun işlevi, ağrının şiddetini azaltmak ve vücuda daha az rahatsızlık vermesini sağlamak için sinirleri uyuşturmaktır.
Heyecan, ağrı, egzersiz, baharatlı yiyecek tüketimi, seks ve orgazm gibi durumlarda salınımı artış gösterir.
FENG FU NOKTASINA BUZ KÜPÜ KOYMANIN VÜCUDA ETKİLERİ:
Uykuyu düzenler. Sindirim sistemini düzenler.
Soğuk algınlığına karşı direnç sağlar. Baş ağrısını azaltır, eklem ve diş ağrılarında etkilidir.