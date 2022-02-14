Her gün bir buz küpünü bu bölgeye koyduğunuzda... Faydaları saymakla bitmiyor

Bu bölge, boyunla baş arasındaki bağlantı noktası.

Çinliler bu akupunktur noktasına Feng Fu adını vermişler, anlamı ise: Rüzgar konağı.

Feng Fu noktasına her gün buz küpü uygulamasını yaptığınızda daha zinde olduğunuzu hissedeceksiniz!

Çünkü buz küpü, endorfin hormonunun kanda serbest dolaşımı sağlamış olacaksınız...

Endorfin, İnsan vücudunda ağrıyan dokularda ağrının azalması için beyin dokuları tarafından üretilen hormonlara verilen isimdir.

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Hormonun işlevi, ağrının şiddetini azaltmak ve vücuda daha az rahatsızlık vermesini sağlamak için sinirleri uyuşturmaktır.