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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:31

Hayvanların şaşırtan dostlukları! Gören herkesin yüzünü güldürüyor

Rusya'daki bir hayvanat bahçesinde, yem olarak gönderilen keçiyle dostluk kuran kaplan tüm dünyanın ilgisini çekmişti...

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