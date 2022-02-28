Hayvanların şaşırtan dostlukları! Gören herkesin yüzünü güldürüyor

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Kaplan Amur ile dostu teke Timur arasındaki gerilim az daha trajik bir şekilde son buluyordu. Rusya'da aynı parkı paylaşan kaplan Amur ile dostu teke Timur arasında ikinci kavga yaşandı...

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Vladivostok şehrindeki safari parkında bulunan Kafkas kaplanı Amur'un attığı pençe yüzünden Timur hastanelik oldu. Daha önce de Amur arkadaşına hafif bir pençe atmıştı.

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İyi anlaşan ikilinin dostluğu internette kısa sürede dünyaya yayıldı. Yerli ve yabancı turistler, ikilinin dostluğunu görmek için söz konusu parka akın ederken, geçen günlerde Timur, kaplan Amur'a şaka olsun diye boynuz atmak isteyince ilk pençeyi yemişti.

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Görüntülerde Timur bir kez daha Amur'un sabrını taşıyarak ikinci ağır darbesini alıyor. Darbenin etkisiyle neye uğradığını şaşıran Timur olay yerinden uzaklaşıyor.

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Fenalaşan Timur daha sonra yığıldığı yerde kalıyor. Alana giren görevliler Timur'u daha güvenli yere götürerek tedavi altına alıyorlar.

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Amur adı verilen kaplan, kendisine yiyecek olarak sunulan Temur isimli keçiyi yemedeği gibi, beklenmeyen bir dostluk kurdu. Bekçiler geçtiğimiz günlerde, Temur'u Amur'un yanından uzaklaştırdılar. Kaplanın bu ayrılığa tepkisi büyük oldu ve bütün gece boyunca kükredi.

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Ayı Baloo, aslan Leo ve kaplan Shera Khan sığınağa ilk geldiklerinden sadece 2 aylıklardı...

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Gönüllüler yaralarını iyileştirdi ve 3 küçük yavruyu eski sağlığına kavuşturdu...

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Koruma evinin müdür yardımcısı Diana, yavruları ilk olarak ayırmak istediklerini ancak bir aile olarak geldikleri için bu kararlarından vazgeçtiklerini belirtti...

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O gün bugündür bu 3 farklı tür kardeşmişçesine beraber yaşıyor...

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Ancak bu 3 kardeş ayrılma tehlikesiyle karşı karşıya. Yeni kabul edilen bir eyalet yasasına göre, büyük kedigil yaşam alanlarında 5 metre yüksekliğinde çitle çevrelenmesini talep ediyor...

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Ancak mevcut çit sadece 2 metre yüksekliğinde ve yenilemek için 489 bin dolar gerekiyor.

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