Hauatının hatasını yaptı! Yavru file saldırdıktan saniyeler sonra...

Hindistan'da bulunan Tadoba Andhari Kaplan Rezervi'nde çekilen görüntüler şaşkınlık yarattı. Fotoğrafçı Souvik Kundu, bir dişi kaplanın yavru geyikle oynadığı anları görüntüledi.
Daily Mail'de yer alan habere göre, dişi kaplan yavru geyiğe tıpkı yavrusuymuş gibi davranarak ağzında taşıyor. Kaplanın küçük geyiği yalayarak temizlediği de görüldü.
İlk olarak kaplanın geyiği avlayacağını düşünen fotoğrafçı Kundu, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.
35 yaşındaki fotoğrafçı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Kaplanın saklandığı yerden çıkıp geyik yavrusuyla oynadığını görünce hayret ettik. Kaplan neşeli duruyordu."
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