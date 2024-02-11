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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 08:54

Hakkari'de karla mücadele... 5 metrelik kar tüneli

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

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