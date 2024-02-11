Hakkari'de karla mücadele... 5 metrelik kar tüneli

Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor

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Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.