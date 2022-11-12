Görenleri dehşete düşüren avlanma yöntemi! Ölümle burun buruna geldi

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Dev piton yılanı yuvasına giren Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları görenleri şaşırtıyor.

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Afrika'daki yerlilerin dev pitonları avlama teknikleri, belgesel ekiplerini bile şoka soktu.

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İşte ortaya çıkan ve görenleri dehşete düşüren o fotoğraflar:

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Eaten Alive (Canlı yenilen) programı için Anakonda yılanı tarafından yutulan Paul Rosolie yılanın karnında ne hissettiğini anlattı. Araştırmacı NBC'de yayımlanan Today talk Show programına katıldı.

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HER ŞEY KARANLIĞA BÜRÜNDÜ

Dev yılanın karnında bir saat bulunan Paul Rosolie deneyinin temel amacının tropik Amazon ormanların yok oluşuna dikkat çekmek olduğunu açıkladı. Araştırmacı "Son hatırladığım yüzümün önünde ağzını genişçe açmış bir yılandı. Bunun ardından her şey karanlığa büründü" dedi.

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ANAKONDANIN KARNINDA 1 SAAT

Araştırmacı Roselie, Anakonda yılanının karnında toplam bir saat geçirdi. Roselie yılanın karnından nasıl çıktığıyla ilgili ayrıntı vermedi.

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Araştırmacının bu deneyi gerçekleştireceğini duyurmasının ardından hayvan koruyucusu PETA örgütü program yapımcılarını kınadılar.

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PETA'nın açıklamalarını yorumlayan Roselie kurumun yılanın sağlığıyla ilgili kaygılarını paylaştığını söyledi. Araştırmacı deneyin ardından yılanın hayatta kaldığını ve kendini iyi hissettiğini de sözlerine ekledi.

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Moondarra Gölü'nü ziyaret edenler dehşet dolu anlara tanıklık etti. Piton ile timsah arasındaki savaş vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Suyun içinde yakaladığı timsahı boğan yılan, daha sonra avını karaya sürükleyip sadece 15 dakika içinde yedi.

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İki sürüngen arasındaki ölümcül savaşı görüntüleyen Tiffany Corlis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Timsah ile yılanın suyun içinde mücadele ettiğini gördüm.

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Timsah, kafasını suyun üzerinde tutmaya çalışıyordu. Hareket etmesini engellemek için timsahın dolanan yılan, boğduğu avını karaya çıkardı ve kafasından başlayarak 15 dakika içinde yuttu" dedi.

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Bir diğer görgü tanığı Alyce Rosenthal da yılan ile timsah arasındaki mücadelenin yaklaşık beş saat sürdüğünü söyledi.

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Rosenthal, avını yedikten sonra dinlenmeye çekilen yılanın içindeki timsahın şeklinin çok net görüldüğünü sözlerine ekledi.

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Pitonlar, boğarak öldürdükleri avlarını bütün olarak yiyor.

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Birçok yılan türü, esnek çeneleri sayesinde kendilerinden büyük avlarını da bütün olarak yutabiliyor.

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İngiliz Kraliyet Topluluğu'na ait "Biology Letters" dergisinde 2012'de yayımlanan bir çalışma, avlarını boğarak öldüren boa ve piton türü yılanların kurbanlarının kalp atışlarını hissedebildiğini ortaya çıkarmıştı.

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Kurbanlarını ancak kalpleri tamamen durduğunda bırakan yılanlar, avlarını ne kadar sıkmaları gerektiğini hissedebiliyor.

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Dünyanın en tehlikeli yılanlarına ev sahipliği yapan Queensland'da tuzlu su timsahları da yaşıyor.

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