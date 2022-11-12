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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 11:48

Görenleri dehşete düşüren avlanma yöntemi! Ölümle burun buruna geldi

Dev piton yılanı yuvasına girerek ölümü göze aldı. Afrika yerlilerinin pitonları avlama yöntemleri görenleri dehşete düşürdü. Avcı bir Afrika yerlisinin dev yılan ile yüz yüze gelişinin ve onu yakalamasının fotoğrafları ortaya çıktı.

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