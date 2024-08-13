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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 07:38

Gökyüzünde şölen vardı... Perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki antik su kemerinde ve Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti'nde 'Perseid meteor yağmuru' gözlemlendi.