Gökyüzünde şölen vardı... Perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı

Gece yapılacak bu tür etkinliklerin ancak Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak özel izinlerle mümkün olabildiğini belirten Özüdoğru, "Şu anda özellikle gece gökyüzü fotoğrafıyla birçok kişi ilgileniyor. Bakanlığımızdan alınan bir izinle bunu gerçekleştirebiliyorlar. Özellikle anıtsal çeşme yapısı gece gökyüzüyle eşsiz bir manzara oluşturuyor." ifadesini kullandı.