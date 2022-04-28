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TREND
Eklenme tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 16:39

Gerçekleşmeyen en ilginç kıyamet senaryosu! Hepsi birbirinden ürkütücü

Maya takvimine göre yeryüzünün 21 Aralık'ta yok olacağını öne süren ve tüm dünyayı diken üstünde tutan iddialar, tarihteki ne ilk ne de son kıyamet senaryosu

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