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TREND
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 13:28

Genç kadının midesinden çıkan doktorları bile şaşırttı! Bahçede uyurken ağzından girmiş

Rusya'da doktorları bile hayrete düşüren bir olay yaşandı. Genç kadının midesinden çıkan yılan şoke etti. Operasyon anları saniye saniye kaydedildi.

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