Genç kadının midesinden çıkan doktorları bile şaşırttı! Bahçede uyurken ağzından girmiş

1 / 253

Rusya'daki Dağıstan Cumhuriyeti'nde bulunan bir hastanede doktorları bile şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

2 / 253

Kimliği bilinmeyen bir kadın sabah uyandığında midesinde hareketlenme hissetti.

3 / 253

Ailesi tarafından hastaneye götürülen kadının röntgeni çekildiğinde gerçekler ortaya çıktı.

4 / 253

Kadının açık havada bahçesinde uyurken sürüngenin boğazından girdiği belirtildi.

5 / 253

Midesinden bakın nasıl çıkartıldı...

6 / 253



7 / 253



8 / 253



9 / 253



10 / 253



11 / 253



12 / 253



13 / 253



14 / 253



15 / 253



16 / 253



17 / 253



18 / 253



19 / 253



20 / 253



21 / 253

Çin'de tıp dünyasını şaşırtan bir olay yaşandı. Çinli uzmanlar, Yunnan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

22 / 253

Yapılan kontrollerde,Tao adlı çocuğun boğazında yaşayan bir canlı tespit edildi. Uzmanlar, Tao'yu ameliyata aldı.

23 / 253

Yaklaşık 4 saat süren operasyonda, canlı solucanın bir yıldan fazla çocuğun midesinde yaşadığı ve solunum problemleri ile sürekli boğaz ağrısına neden olduğunu belirtti.

24 / 253

Yapılan operasyonla Tao'nun boğazındaki solucan çıkarılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

25 / 253

Günlerce burnu kanayan ve baş ağrısı sıkıntısı çeken 51 yaşındaki yaşlı adam tüm dünyayı şoke etti.

26 / 253

Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar.

27 / 253

Çin'in Beihai Halk Hastanesi'nde 10 günü aşkın süredir burnundaki kanama geçmeyen adam, doktor Liu Xiongguang'a gitti.

28 / 253

Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı.

29 / 253

Burnundan çıkan sülüğün canlı ve fazlaca büyük olması görenleri hayrete düşürdü.

30 / 253

Doktorun yanında çalışan hemşire tarafından telefona kaydedilen anlar, sanal alemde izlenme rekorları kırdı.

31 / 253



32 / 253



33 / 253



34 / 253



35 / 253

Fenomen doktor Dr. Pimple yine ilginç operasyona imza attı. Kalçasından çıkan yağ bezesini aldırmak için Dr. Pimple'a giden kadın ameliyat masasına yattı. İşte o ameliyat ve kolundan çıkanlar...

36 / 253



37 / 253



38 / 253



39 / 253



40 / 253



41 / 253



42 / 253



43 / 253



44 / 253



45 / 253



46 / 253



47 / 253



48 / 253



49 / 253



50 / 253



51 / 253



52 / 253



53 / 253



54 / 253



55 / 253



56 / 253



57 / 253



58 / 253



59 / 253



60 / 253



61 / 253



62 / 253



63 / 253



64 / 253



65 / 253



66 / 253



67 / 253



68 / 253



69 / 253



70 / 253



71 / 253



72 / 253

Fenomen doktor Dr. Pimple yine ilginç operasyona imza attı. Sırtından çıkan yağ bezesini aldırmak için Dr. Pimple'a giden kadın ameliyat masasına yattı. İşte o ameliyat ve kolundan çıkanlar...

73 / 253



74 / 253



75 / 253



76 / 253



77 / 253



78 / 253



79 / 253



80 / 253



81 / 253



82 / 253



83 / 253



84 / 253



85 / 253



86 / 253



87 / 253



88 / 253



89 / 253



90 / 253



91 / 253



92 / 253



93 / 253



94 / 253



95 / 253



96 / 253



97 / 253



98 / 253



99 / 253



100 / 253



101 / 253



102 / 253



103 / 253



104 / 253



105 / 253



106 / 253

Güney Amerika'da ekolojik çalışma yürüten kadın kolundaki ağrılar nedeniyle doktora gidince korkunç gerçeği öğrendi. Kadının yarasının içinde bir şeyler hareket ediyordu. Doktorlar birkaç tane larvanın kadının derisini oyarak koluna girdiğini fark etti. Yaraları sıktıklarında insan eti yiyen Botfly sineğinin larvaları çıktı.

107 / 253

Doğduktan sonra nefes almak için havaya ihtiyacı olan larvalar eti yiyerek dışarı çıkmak için yol yaparlar. Bu da ciddi ağrı ve irritasyona neden olur.

108 / 253

Doktorlar ilk başta sinekleri sıkarak çıkarmaya çalıştılar.

109 / 253

Sıkarak çıkaramayacaklarını anladıklarında ise doktor yanında getirdiği özel aletlerle kurtçuklara müdahale etti.

110 / 253

O anlar saniye saniye kaydedildi

111 / 253



112 / 253



113 / 253



114 / 253



115 / 253



116 / 253



117 / 253



118 / 253



119 / 253



120 / 253



121 / 253



122 / 253



123 / 253



124 / 253



125 / 253



126 / 253



127 / 253



128 / 253



129 / 253



130 / 253



131 / 253



132 / 253

Kulağından çıkanlar şok etti

Kulağından 22 tane nesne çıkarılan adam hayrete düşürdü. İşin garip yanı ise kulağının içinden çıkan şeylerin işitme cihazı olmasıydı...

133 / 253

Kulağından 22 tane nesne çıkarılan adam hayrete düşürdü.

134 / 253

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; işin garip yanı ise kulağının içinden çıkan şeylerin işitme cihazı olmasıydı...

135 / 253

YouTube'da paylaşılan video, izleyenleri adeta şoka soktu.

136 / 253

Bir işitme kliniği işleten Neel Raithatha, talihsiz adamın kulağında biriken bu nesneleri tek tek çıkardı ve çıkarırken herbirini kaydetti.

137 / 253



138 / 253



139 / 253



140 / 253



141 / 253



142 / 253



143 / 253



144 / 253



145 / 253



146 / 253



147 / 253



148 / 253



149 / 253



150 / 253



151 / 253



152 / 253

20 yıl boyunca kafasında koca bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi. Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı.

153 / 253

İlginç bir operasyona daha imza atan Dr. Sandra Lee'nin Youtube'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor

154 / 253

20 yıl kafasında kocaman bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi.

155 / 253

Youtube'da Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı.

156 / 253

20 yıl sonra destek almaya karar veren hastaya müdahale eden Dr. Lee, hastada pilar kist olduğunu söyledi.

157 / 253

Pilar kistin genelde saç köklerinin etrafında büyüdüğünü ve kafa derisinde ortaya çıktığını söyleyen Dr. Lee, "Tedavi genellikle kozmetik nedenlerden ötürüdür.

158 / 253

İnsanlar bu görünümden hoşlanmazlar ve kistin çıkarılmasıyla iyileşirler" dedi.

159 / 253



160 / 253



161 / 253



162 / 253



163 / 253



164 / 253



165 / 253



166 / 253



167 / 253

İşte Youtube'da Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin sosyal medyada ilgi çeken operasyonları...

168 / 253



169 / 253



170 / 253



171 / 253



172 / 253



173 / 253



174 / 253



175 / 253



176 / 253



177 / 253



178 / 253



179 / 253



180 / 253



181 / 253



182 / 253



183 / 253



184 / 253



185 / 253



186 / 253



187 / 253



188 / 253



189 / 253



190 / 253



191 / 253



192 / 253



193 / 253



194 / 253



195 / 253



196 / 253



197 / 253



198 / 253



199 / 253



200 / 253



201 / 253



202 / 253



203 / 253



204 / 253



205 / 253



206 / 253



207 / 253



208 / 253



209 / 253



210 / 253



211 / 253



212 / 253



213 / 253



214 / 253



215 / 253



216 / 253



217 / 253



218 / 253



219 / 253



220 / 253



221 / 253



222 / 253



223 / 253



224 / 253



225 / 253



226 / 253



227 / 253



228 / 253



229 / 253



230 / 253



231 / 253



232 / 253



233 / 253



234 / 253



235 / 253



236 / 253



237 / 253



238 / 253



239 / 253



240 / 253



241 / 253



242 / 253



243 / 253



244 / 253



245 / 253



246 / 253



247 / 253



248 / 253



249 / 253



250 / 253



251 / 253



252 / 253

