Genç kadının midesinden çıkan doktorları bile şaşırttı! Bahçede uyurken ağzından girmiş

Rusya'daki Dağıstan Cumhuriyeti'nde bulunan bir hastanede doktorları bile şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Çin'de tıp dünyasını şaşırtan bir olay yaşandı. Çinli uzmanlar, Yunnan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Yapılan kontrollerde,Tao adlı çocuğun boğazında yaşayan bir canlı tespit edildi. Uzmanlar, Tao'yu ameliyata aldı.
Yaklaşık 4 saat süren operasyonda, canlı solucanın bir yıldan fazla çocuğun midesinde yaşadığı ve solunum problemleri ile sürekli boğaz ağrısına neden olduğunu belirtti.
Yapılan operasyonla Tao'nun boğazındaki solucan çıkarılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Günlerce burnu kanayan ve baş ağrısı sıkıntısı çeken 51 yaşındaki yaşlı adam tüm dünyayı şoke etti.
Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar.
Çin'in Beihai Halk Hastanesi'nde 10 günü aşkın süredir burnundaki kanama geçmeyen adam, doktor Liu Xiongguang'a gitti.
Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı.
Doktorun yanında çalışan hemşire tarafından telefona kaydedilen anlar, sanal alemde izlenme rekorları kırdı.
Fenomen doktor Dr. Pimple yine ilginç operasyona imza attı. Kalçasından çıkan yağ bezesini aldırmak için Dr. Pimple'a giden kadın ameliyat masasına yattı. İşte o ameliyat ve kolundan çıkanlar...
Fenomen doktor Dr. Pimple yine ilginç operasyona imza attı. Sırtından çıkan yağ bezesini aldırmak için Dr. Pimple'a giden kadın ameliyat masasına yattı. İşte o ameliyat ve kolundan çıkanlar...
Güney Amerika'da ekolojik çalışma yürüten kadın kolundaki ağrılar nedeniyle doktora gidince korkunç gerçeği öğrendi. Kadının yarasının içinde bir şeyler hareket ediyordu. Doktorlar birkaç tane larvanın kadının derisini oyarak koluna girdiğini fark etti. Yaraları sıktıklarında insan eti yiyen Botfly sineğinin larvaları çıktı.
Doğduktan sonra nefes almak için havaya ihtiyacı olan larvalar eti yiyerek dışarı çıkmak için yol yaparlar. Bu da ciddi ağrı ve irritasyona neden olur.
Sıkarak çıkaramayacaklarını anladıklarında ise doktor yanında getirdiği özel aletlerle kurtçuklara müdahale etti.
Kulağından çıkanlar şok etti
Kulağından 22 tane nesne çıkarılan adam hayrete düşürdü. İşin garip yanı ise kulağının içinden çıkan şeylerin işitme cihazı olmasıydı...
The Sun gazetesinde yer alan habere göre; işin garip yanı ise kulağının içinden çıkan şeylerin işitme cihazı olmasıydı...
Bir işitme kliniği işleten Neel Raithatha, talihsiz adamın kulağında biriken bu nesneleri tek tek çıkardı ve çıkarırken herbirini kaydetti.
20 yıl boyunca kafasında koca bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi. Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı.
İlginç bir operasyona daha imza atan Dr. Sandra Lee'nin Youtube'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor
20 yıl kafasında kocaman bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi.
20 yıl sonra destek almaya karar veren hastaya müdahale eden Dr. Lee, hastada pilar kist olduğunu söyledi.
Pilar kistin genelde saç köklerinin etrafında büyüdüğünü ve kafa derisinde ortaya çıktığını söyleyen Dr. Lee, "Tedavi genellikle kozmetik nedenlerden ötürüdür.
İşte Youtube'da Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin sosyal medyada ilgi çeken operasyonları...