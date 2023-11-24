Gelinlik giymeye doymadılar! İşte yalının gelinleri ve çok konuşulan gelinlikleri...

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Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizide ilk olarak Ferit'in ailesi Suna'yı istemek için konağa gitmiş, ancak Ferit ibreyi Seyran'a çevirmişti. İlk gelinliği istemeye istemeye Seyran giydi.

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Ardından boşanma sürecine giren ikilinin hemen ardından Suna, başka bir ağanın torunu ile tam evlendirilecekken düğünden kaçtı. Ancak bu evlenmelerine engel olmadı. Yaşanan sorunlar nedeni ile Suna da Saffet'ten boşandı.

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Dizinin yeni sezonunda birbirlerine ne kadar aşık olduklarını anlayan Seyran ve Ferit çifti yeniden evlendi. Seyran'ın giydiği gelinlik çok konuşuldu.

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Diziye Ferit'in kuzeni Kaya'nın da dahil olması ile işler Suna ve Kaya'nın evlenmesine kadar geldi. Yalı Çapkını'nda Suna bu sefer isteyerek evlense de bir aşk evliliği değil, mantık evliliği olacak.

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İşte Seyran'ın ve Suna'nın giydiği gelinlikler...



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