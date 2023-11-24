Gelinlik giymeye doymadılar! İşte yalının gelinleri ve çok konuşulan gelinlikleri...

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizide ilk olarak Ferit'in ailesi Suna'yı istemek için konağa gitmiş, ancak Ferit ibreyi Seyran'a çevirmişti. İlk gelinliği istemeye istemeye Seyran giydi.
Ardından boşanma sürecine giren ikilinin hemen ardından Suna, başka bir ağanın torunu ile tam evlendirilecekken düğünden kaçtı. Ancak bu evlenmelerine engel olmadı. Yaşanan sorunlar nedeni ile Suna da Saffet'ten boşandı.
Dizinin yeni sezonunda birbirlerine ne kadar aşık olduklarını anlayan Seyran ve Ferit çifti yeniden evlendi. Seyran'ın giydiği gelinlik çok konuşuldu.
Diziye Ferit'in kuzeni Kaya'nın da dahil olması ile işler Suna ve Kaya'nın evlenmesine kadar geldi. Yalı Çapkını'nda Suna bu sefer isteyerek evlense de bir aşk evliliği değil, mantık evliliği olacak.