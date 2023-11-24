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TREND
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 15:06

Gelinlik giymeye doymadılar! İşte yalının gelinleri ve çok konuşulan gelinlikleri...

Cuma akşamlarının başarılı dizisi Yalı Çapkını'nda Antepli iki ailenin çocuklarının evlendirilmesi ile başlayan serüven anlatılıyor. Dizinin başrolleri arasında yer alan Seyran ve Suna karakteri 2 kez gelinlik giydi. İşte yalının gelinleri ve gelinlikleri...

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