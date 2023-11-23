Gazze'de dünyanın konuştuğu tünellere gazeteciler indi!

Hamas 'ın bu tünelleri komuta merkezi olarak kullandığını öne süren İsrail ordu sözcüsü, tünele kameralar eşliğinde indi.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ise tünelleri 40-50 yıl önce İsrail ordusunun inşa ettiğini söyledi.

Tünelin içindeki bir odaya kadar ilerledi.

Hamas 'ın burayı komuta merkezi olarak kullandığını iddia etti.

Sözcü Hagari, tünel boyunca belirli aralıklarla dizilen patlamaya dayanıklı kapıların hava saldırılarına karşı da dayanıklı olduğunu söyledi.

İsrail savaşın başından beri Hamas 'ın şifa hastanesini bir üs olarak kullandığını iddia ediyordu.

Hamas 'ı Gazze'deki hastanelerin altına tüneller inşa etmekle suçlayan İsrail 'den itiraf gibi bir açıklama geldi. Şifa Hastanesi'nin altındaki sığınakları kendilerinin inşa ettiğini söyledi.

12 / 14



Eski İsrail Başbakanı Barak, "Uzun yıllardır, Şifa'nın altında aslen İsrailli inşaatçılar tarafından yapılan sığınakların olduğu ve birkaç tünel sisteminin kesiştiği bu yerin Hamas karargahı olarak kullanıldığı biliniyor." diye konuştu.









Hayli şaşıran Amanpour "Buranın israilli mühendisler tarafından mı inşa edildiğini söylüyorsunuz, Karıştırmış olabilir misiniz?" diye sordu.