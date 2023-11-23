Gazze'de dünyanın konuştuğu tünellere gazeteciler indi!

Hamas'ın bu tünelleri komuta merkezi olarak kullandığını öne süren İsrail ordu sözcüsü, tünele kameralar eşliğinde indi.
Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ise tünelleri 40-50 yıl önce İsrail ordusunun inşa ettiğini söyledi.
Tünelin içindeki bir odaya kadar ilerledi.
İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, odada klima bulunduğuna dikkat çekti.
Hamas'ın burayı komuta merkezi olarak kullandığını iddia etti.
Silahlı bir askerin rahatça yürüyebileceği genişlikteki tünellerin beton bloklarla desteklendiğini anlattı.
Sözcü Hagari, tünel boyunca belirli aralıklarla dizilen patlamaya dayanıklı kapıların hava saldırılarına karşı da dayanıklı olduğunu söyledi.
İsrail ordusu, tünellerin Şifa hastanesi altında olduğuna vurgu yaptı.
İsrail savaşın başından beri Hamas'ın şifa hastanesini bir üs olarak kullandığını iddia ediyordu.
TÜNELLERİ İSRAİL İNŞA ETTİ İDDİASI
Hamas'ı Gazze'deki hastanelerin altına tüneller inşa etmekle suçlayan İsrail'den itiraf gibi bir açıklama geldi. Şifa Hastanesi'nin altındaki sığınakları kendilerinin inşa ettiğini söyledi.
CNN'de Cristian Amanpour'un sorularını yanıtlayan eski İsrail Başbakanı Ehud Barak Barak, Şifa Hastanesi'nin altındaki sığınakları 40-50 yıl önce İsrail'in inşa ettiğini söyledi.
Eski İsrail Başbakanı Barak, "Uzun yıllardır, Şifa'nın altında aslen İsrailli inşaatçılar tarafından yapılan sığınakların olduğu ve birkaç tünel sisteminin kesiştiği bu yerin Hamas karargahı olarak kullanıldığı biliniyor." diye konuştu.
Hayli şaşıran Amanpour "Buranın israilli mühendisler tarafından mı inşa edildiğini söylüyorsunuz, Karıştırmış olabilir misiniz?" diye sordu.
Eski İsrail Başbakanı, soru üzerine Şifa hastanesi yerleşkesinin altındaki sığınakların İsrail tarafından inşa edildiğini bir kez daha teyit etti.
Barak, "Muhtemelen 40 ya da 50 yıl önce yerleşkenin sınırlı alanı içinde hastanenin kullanımı için daha fazla alan açmak için bu sığınakların inşa edilmesine yardımcı olmuştuk." dedi.