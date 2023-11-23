  • $28,871
  • 31,5576
  • 1851.28
  • 8023.81

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 09:38

Gazze'de dünyanın konuştuğu tünellere gazeteciler indi!

İsrail ordusu bir grup gazeteciye Gazze'deki Şifa hastanesinin altında olduğu iddia edilen tünelleri gezdirdi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.