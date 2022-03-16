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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 17:28

Fırat Nehri'nin kıyısında görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesi altında

Vahşi yaşam fotoğrafçısı Doğanay Vural, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanları, Fırat Nehri'nin kıyısında yavrusuyla görüntülemeyi başardı.

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