Eklenme tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 13:57 |

Faydaları saymakla bitmiyor! Siyah sarımsak nasıl tüketilmeli?

Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Yemeklere lezzet katan ancak zaman zaman ağızda bıraktığı kokusu nedeniyle uzak durulan sarımsağın şimdi de siyah çeşidi gündemde. Üstelik uzmanlara göre siyah sarımsağın faydaları beyaz sarımsağa göre çok daha fazla.

