Faydaları saymakla bitmiyor! Siyah sarımsak nasıl tüketilmeli?

Sarımsağın doğal bir şifa deposu olduğu bilinen bir gerçek. Ama artık devir değişiyor ve hayatlarımıza yeni bir sarımsak daha giriyor: 'Siyah sarımsak' Uzmanlar siyah sarımsağın faydalarının daha fazla olduğunu söylüyor. Peki gerçekten öyle mi? Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Siyah sarımsak nerede ve nasıl üretilir? Beyaz sarımsak ile siyah sarımsak arasındaki farklar nelerdir?