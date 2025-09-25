Faydaları saymakla bitmiyor! Siyah sarımsak nasıl tüketilmeli?

Peki, siyah sarımsak nedir? Siyah sarımsak ile beyaz sarımsak arasındaki farklar nelerdir? Siyah sarımsak hangi hastalıklara iyi gelir? İşte merak edilen tüm detaylar...
Sarımsağın doğal bir şifa deposu olduğu bilinen bir gerçek. Ama artık devir değişiyor ve hayatlarımıza yeni bir sarımsak daha giriyor: 'Siyah sarımsak' Uzmanlar siyah sarımsağın faydalarının daha fazla olduğunu söylüyor. Peki gerçekten öyle mi? Siyah sarımsağın faydaları nelerdir? Siyah sarımsak nerede ve nasıl üretilir? Beyaz sarımsak ile siyah sarımsak arasındaki farklar nelerdir?
SİYAH SARIMSAK NEDİR?
Kastamonu Taşköprü'de bulunan, benzeri olmayan siyah sarımsak özellikle Kore ve Çin'de 'uzun yaşamın kaynağı' diye adlandırılıyor. Siyah sarımsak antioksidan özelliği ile insan sağlığına olan faydası saymakla bitmez.
Tam bir vitamin ve mineral deposu olan siyah sarımsak, normal sarımsağın kurutulması ile elde edilmektedir. Sarımsağın tadını sevmiyorsanız siyah sarımsağın tadını sevebilirsiniz. Şeker oranı diğer sarımsak türüne göre daha fazladır. Yerken kurutulmuş meyve tadı alacaksınız.
Antiseptik, antifungal, antiviral, antioksidan ve antibakteriyel bileşenleri bulundurur. Asya ve Avrupa mutfaklarının vazgeçilmezi olan siyah sarımsak, fermantasyon işlemi sonucunda kansere karşı önemli bir etki sunar. Kolesterol seviyesini düşürür, antiseptik özelliği sayesinde vücudunuzu koruma altına alır. Kronik hastalıklara, dolaşım sistemi hastalıklarına ve alzheimer hastalıklarına karşı etkilidir.
SİYAH SARIMSAK NASIL TÜKETİLİR?
Beyaz sarımsak, 60 gün süreyle belirli nem ve ısı koşulları altında kurutulur. Bu işlem sonucunda dişleri beyaz halde olan sarımsak siyah hale dönüşür. İşlem, sarımsağın içerisinde yer alan faydalı madde oranını artırarak daha sağlıklı hale gelmesine zemin hazırlar. Siyah sarımsak da diğer beyaz sarımsakta olduğu gibi tamamen doğal bir besin kaynağıdır.
Bu işlem neticesinde sarımsağın içerisinde keskin kokusunu belirleyen alliin ve allicin azalır, böylelikle istenmeyen kokusunu ve tadındaki acılığını kaybeder. Normal sarımsağın tadını seviyorsanız siyah sarımsağı daha çok beğeneceksiniz. Siyah sarımsağın tadı, adeta kurutulmuş meyve tadındadır. Ağız kokusuna yol açmayan siyah sarımsağın şekerli ve tütsülenmiş lezzeti vardır.
SİYAH SARIMSAK İLE BEYAZ SARIMSAK ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?
Beyaz sarımsakta yer alan antibiotik ve anti-fungal özelliği olan allicin maddesi siyah sarımsakta fermentasyon sonucu S-Allyl cysteine (SAC) maddesi haline gelir. Beyaz sarımsakta 0,30 mg/gr iken siyah sarımsakta SAC maddesi 5,80 mg/gr seviyelerine çıkar. Yani yaklaşık 19-20 kat fazla orandadır.
SİYAH SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Hücreleri yeniler
Beyaz sarımsağa göre daha fazla antioksidan içerir
Kansere karşı koruyucudur
Damar sertliğine karşı tedavi edicidir. Kalp ve damar sağlığını korur
Beyin hücrelerini serbest radikal hasarına karşı korur
PEKİ YA BEYAZ SARIMSAK?
Konu siyah sarımsaktan geçtikten sonra, beyaz sarımsağa geçmese olmaz. Beyaz sarımsak başlı başına bir antibiyotik.
Soğanlı bir bitki türü olan sarımsağın Latince adı Allium sativumdur. Soğan ve Pırasa cinsi olan sarımsak 25 ila 100 santimetre boylarında, yapraklarında, sapında ve toprağında kokulu yağ bırakan bir bitkidir.
SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?
Güçlü bir antibiyoktik olan sarımsak enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kalp dostu olan sarımsak, kan dolaşımını hızlandırarak kalp krizi ve felç geçirmeye neden olabilecek damar tıkanıklıklarının önüne geçer.
Kansere yakalanma riskini azaltır.
Pankreas ve kolon kanserini önleyici özelliği vardır. Kanserli hücrelerin gelişimini yavaşlatır.
Alzheimer hastalığına iyi gelir.
Kan şekeri seviyesini düşürür.
Atardamar kireçlenmesinin önüne geçer.
Kandaki kolesterol düzeyini düşürür.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Bağırsak kurtları ve vücutta bulunan diğer parazitleri öldürür.
Akciğer, karaciğer, safra kesesi ve kalp gibi önemli organları güçlendirir.
İdrar söktürücü özelliği vardır.