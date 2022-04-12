Evinin içinden çıkanlar sosyal medyayı şaşkına çevirdi! Tadilat sırasında keşfetti

Evinde tadilat yapan bir adam duvarın içinde inanılmaz bir keşfe imza attı.

Tadilat sırasında duvarların içine gizlenmiş tarihi iki metal kutu bulan adam hayatının en büyük sürprizini yaşadı.

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Barcelona'da yankesicilerle ilgili hikayeleri dinleyen bir turist onlara bir şaka yapmak istedi ve cüzdanının içine bolca sim ekleyip not yazdı..