Evinin içinden çıkanlar sosyal medyayı şaşkına çevirdi! Tadilat sırasında keşfetti

Evinde tadilat yapan bir adam duvarın içinde inanılmaz bir keşfe imza attı.
Tadilat sırasında duvarların içine gizlenmiş tarihi iki metal kutu bulan adam hayatının en büyük sürprizini yaşadı.
Adını ve yaşadığı yeri açıklamayan adam uzun yıllardır yaşadığı evini elden geçirmeye karar verdi.
Fakat tadilat sırasında eski ev sahiplerinin bıraktığı "sürpriz" ile karşılaştı.
Duvarın içinde bulduğu kutuyu açınca gözlerine inanamadı.
Kutuların içinde çıkanlarla büyük şaşkınlık yaşayan adam adeta bir hazine buldu.
Olayla ilgili fazla ayrıntıya değinmeyen adamın paylaştığı görüntüler büyük ilgi çekti.
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Barcelona'da yankesicilerle ilgili hikayeleri dinleyen bir turist onlara bir şaka yapmak istedi ve cüzdanının içine bolca sim ekleyip not yazdı..
Sonrasında uyuyakaldı ve cüzdanı, hırsızlar için hazırladığı cüzdanı çalındı...
Ve işte hazırlanan cüzdandan çıkanlar...
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