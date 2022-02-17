Ev temizliği için pratik bilgiler! İlk kez duyacaksınız

1 / 30

Fırın tepsilerini temizlemek her kadının kabusudur. Jill'in evde tesadüfen yarattığı formül, tepsileri kusursuzca temizliyor.

2 / 30

Bu mucize karışımı hazırlamak için yalnızca karbonat ve hidrojen peroksite ihtiyacınız var.

3 / 30

İlk önce karbonata bir miktar hidrojen peroksit karıştırın ve karışımı tepsiye uygulayın. Üstüne bir kat daha karbonat serpin ve bir saat kadar karışımı tepsi üzerinde bekletin.

4 / 30

Beklemeden sonra tepsiyi biraz ovuşturun. Kirlerin kabuk kabuk çıktığını göreceksiniz.

5 / 30

Sadece iki malzeme ile ulaştığınız sonuca inanamayacaksınız. Tepsileriniz artık pırıl pırıl! Bu karışımı isterseniz fırınlarınızı temizlerken de kullanabilirsiniz.

6 / 30

Kahve ve çay sebebiyle seramik fincanların içerisinde oluşan lekelerden kurtulmak aslında çok kolay.

7 / 30

Bir havluya karbonat döküp fincanların içini ovun. Ardından bol su altında fincanları yıkayın. Lekelerin çözündüğünü ve kaybolduğunu göreceksiniz.

8 / 30

Dolap kapağındaki birikmiş kirleri temizlemek için; Eski bir diş fırçasını, zeytinyağı ve karbonata batırın ve lekelerin üzerini fırçalayın...

9 / 30

İnce bir tel çubuğuna temizlik bezini sarıp fırınların ara camını temizleyebilirsiniz...

10 / 30

Kireçlenen ütünüzü kurtarmak için ütünüzü tuz yığınının üzerinde gezdirin sonuca inanamayacaksınız.

11 / 30

Hayvan tüylerini koltuktan temizlemek için plastik eldiven kullanın.

12 / 30

Sararmış yastıkları beyazlatmak için; 1 ölçek çamaşır deterjanı, 1 bulaşık deterjanı tableti, yarım ölçek boraks ve 1 ölçek beyazlatıcı ile çok sıcak suda yıkayın.

13 / 30

Ahşaptaki çizikleri temizlemek için çizik olan yerleri yarım ölçek sirke ve yarım ölçek zeytinyağı ile ovun.

14 / 30

Kireçli duş başlığını bir bardak sirke ile çözebilirsiniz. Bir bardak sirkenin içine koyacağınız duş başlığını 20 dakika bekletin.

15 / 30

Ahşap masadaki yanık izlerini geçirmek için havluyu serin ve sıcak ütüyü havlunun üzerinde gezdirin.

16 / 30

Koltuk üzerindeki lekeleri alkole batırılmış temizlik fırçası ile ovalayın.

17 / 30

Mangal temizliği için mangalı soğanın yarısı ile silin.

18 / 30

Ahşap üzerindeki kalem çiziklerini geçirmek için, çiziğin olduğu yeri diş macunu ile ovun.

19 / 30

Halı lekesi için beyaz sirke ve suyu karıştırın. Leke geçinceye kadar ovalayın. Kuru havlu ile kurulayın.

20 / 30

Kahve makinesini temizlemek için 2 bardak beyaz sirkeyi kahve makinesine koyun. Hazneye su doldurun ve tekrar çalıştırın.

21 / 30

Tezgahlar için 1 bardak su, beyaz sirke ve isteğe bağlı olarak 8 damla zeytinyağını karıştırın. Tezgahın üzerine püskürtün. Mikrofiber bir bez ile silin.

22 / 30

Fincanlardaki kahve ve çay lekeleri için 2 kaşık suya 1 kaşık kabartma tozu dökün. Gece boyunca bekletin. Sabah bir sünger ile silin.

23 / 30

Havluların güzel kokması için 3 bardak beyaz sirke ve yarım bardak suyu karıştırın. Karışımı 1 dakika mikrodalgada ısıtın ve içinde kabartma tozunu eritin. Hoş bir koku için esansiyel yağ ekleyebilirsiniz.

24 / 30

Pırıl pırıl camlar için 1 yemek kaşığı beyaz sirke ve 1 litre suyu karıştırın. Karışımı cam üstüne püskürtün ve mikrofiber bez ile silin.

25 / 30

Fırın içlerindeki yağ lekeleri için kabartma tozu ve tel sünger kullanarak fırını silin.

26 / 30

Tavanın ya da tencerenin dibinde kalan yanmış yemek kalıntılarının üstüne kabartma tozu serpin ve sıcak su ekleyin. Gece boyunca bekleyin. Sabah sünger ile ovalayın.

27 / 30

Küfü önlemek için duştan sonra; duş kapılarını, duvarlarını ve perdeleri beyaz sirke ile temizleyin.

28 / 30

Sadece beyaz sirke dökün ve silin!

29 / 30

Kötü kokulara karşı ayakkabılarınızın içine kabartma tozu serpin. Gece boyunca bekleyin. Sabah ayakkabıyı giymeden önce kabartma tozunu silkeleyin.