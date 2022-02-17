Ev temizliği için pratik bilgiler! İlk kez duyacaksınız

Fırın tepsilerini temizlemek her kadının kabusudur. Jill'in evde tesadüfen yarattığı formül, tepsileri kusursuzca temizliyor.
İlk önce karbonata bir miktar hidrojen peroksit karıştırın ve karışımı tepsiye uygulayın. Üstüne bir kat daha karbonat serpin ve bir saat kadar karışımı tepsi üzerinde bekletin.
Sadece iki malzeme ile ulaştığınız sonuca inanamayacaksınız. Tepsileriniz artık pırıl pırıl! Bu karışımı isterseniz fırınlarınızı temizlerken de kullanabilirsiniz.
Kahve ve çay sebebiyle seramik fincanların içerisinde oluşan lekelerden kurtulmak aslında çok kolay.
Bir havluya karbonat döküp fincanların içini ovun. Ardından bol su altında fincanları yıkayın. Lekelerin çözündüğünü ve kaybolduğunu göreceksiniz.
Dolap kapağındaki birikmiş kirleri temizlemek için; Eski bir diş fırçasını, zeytinyağı ve karbonata batırın ve lekelerin üzerini fırçalayın...
Kireçlenen ütünüzü kurtarmak için ütünüzü tuz yığınının üzerinde gezdirin sonuca inanamayacaksınız.
Sararmış yastıkları beyazlatmak için; 1 ölçek çamaşır deterjanı, 1 bulaşık deterjanı tableti, yarım ölçek boraks ve 1 ölçek beyazlatıcı ile çok sıcak suda yıkayın.
Ahşaptaki çizikleri temizlemek için çizik olan yerleri yarım ölçek sirke ve yarım ölçek zeytinyağı ile ovun.
Kireçli duş başlığını bir bardak sirke ile çözebilirsiniz. Bir bardak sirkenin içine koyacağınız duş başlığını 20 dakika bekletin.
Ahşap masadaki yanık izlerini geçirmek için havluyu serin ve sıcak ütüyü havlunun üzerinde gezdirin.
Halı lekesi için beyaz sirke ve suyu karıştırın. Leke geçinceye kadar ovalayın. Kuru havlu ile kurulayın.
Kahve makinesini temizlemek için 2 bardak beyaz sirkeyi kahve makinesine koyun. Hazneye su doldurun ve tekrar çalıştırın.
Tezgahlar için 1 bardak su, beyaz sirke ve isteğe bağlı olarak 8 damla zeytinyağını karıştırın. Tezgahın üzerine püskürtün. Mikrofiber bir bez ile silin.
Fincanlardaki kahve ve çay lekeleri için 2 kaşık suya 1 kaşık kabartma tozu dökün. Gece boyunca bekletin. Sabah bir sünger ile silin.
Havluların güzel kokması için 3 bardak beyaz sirke ve yarım bardak suyu karıştırın. Karışımı 1 dakika mikrodalgada ısıtın ve içinde kabartma tozunu eritin. Hoş bir koku için esansiyel yağ ekleyebilirsiniz.
Pırıl pırıl camlar için 1 yemek kaşığı beyaz sirke ve 1 litre suyu karıştırın. Karışımı cam üstüne püskürtün ve mikrofiber bez ile silin.
Tavanın ya da tencerenin dibinde kalan yanmış yemek kalıntılarının üstüne kabartma tozu serpin ve sıcak su ekleyin. Gece boyunca bekleyin. Sabah sünger ile ovalayın.
Küfü önlemek için duştan sonra; duş kapılarını, duvarlarını ve perdeleri beyaz sirke ile temizleyin.
Kötü kokulara karşı ayakkabılarınızın içine kabartma tozu serpin. Gece boyunca bekleyin. Sabah ayakkabıyı giymeden önce kabartma tozunu silkeleyin.