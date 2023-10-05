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TREND
Eklenme tarihi: 5 Ekim 2023 Perşembe 16:02

Eski Türk astrolojisine göre burcunuz ne? İşte özellikleri

Türkler eski zamanlarda hayvanlı takvim kullandığı dönemler içerisinde de astroloji bilimine ilgi duyarlardı. Araştırmacı Sofi Tram Semen, ilk astroloji sistemini Türkler'in oluşturduğunu ve burçların gerçekte 36 tane olduğunu iddia ediyor. Peki onlar hangileri? Tram'ın 'Türk Astrolojisi' adlı çalışmasına göre, Hun-Karaçay Türklerinin oluşturduğu astroloji 12 değil 36 burçtan oluşuyor.

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