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TREND
Eklenme tarihi: 5 Ekim 2022 Çarşamba 10:19

Eski bilgisayar parçalarını sakın atmayın! Servet değerinde

Hayatımıza artı değer katan bilgisayarlar eskidiğinde ya atmayı ya da hala çalışan parçalarını satmayı düşünürüz. Ancak bir kişi eskiyen bilgisayar parçasından öyle bir şey çıkardı ki sonuç görenleri oldukça şaşırttı.

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