En sıra dışı evcil hayvanlar

Vicki Louing isimli bu kadın sıradışı bir evcil hayvana sahip...
John ismini verdiği bu tatlısu timsahı ile aynı evi paylaşan Vicki Louing, onunla vakit geçirmeyi sevdiğini dile getiriyor...
İşte John ve Vicki'nin alışılmışın dışındaki dostluklarından bazı kareler...
Farklı arayışlar içine giren insanlar artık alışılagelmişin dışındaki hayvanları da evcilleştirmeye çalışarak, evlerinde besliyorlar...
İşte onlardan bazıları...
Tıpkı Pakistan'da yaşayan bu adam gibi.
Hindistan'da Lakhapada köyünde yaşayan ayının yaşamı ajansların bile dikkatini çekti.
Sloth Bear (Tembel ayı) cinsinden bulunan yavru ayı adını yavaş hareket etme özelliğinden alıyor.
Yaklaşık bir buçuk yaşında olan yavru ayı bir keçi sürüsünü takip ederek köye geldi.
Köye yerleşen insanlarla yaşayamaya başladı.
Avustralya'nın en büyük sirki Stardust'un son üyesi 3 yaşındanki Braxton West-Smith...
Ailesinin de sirkte çalıştığı stajyer aslan terbiyecisinin en yakın arkadaşı ise Zimbi isimli bir Afrika aslanı...
Stardurst sirkinin gösterileri için ülkeyi beraber gezen Zimbi ve Braxton seyahatlerinde...
Kahvaltı ve oyun zamanlarını birlikte geçiriyor ve eğitimlerini beraber yapıyor...
Günlük yorucu antrenmanlar sonrasında Zimbi kendi koltuğunda dinleniyor...
Zimbi ile aralarındaki bu bağa rağmen Braxton, büyüdüğü zaman sirkte keçileri eğitmek istediği söylüyor.