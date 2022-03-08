En sıra dışı evcil hayvanlar

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Vicki Louing isimli bu kadın sıradışı bir evcil hayvana sahip...

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John ismini verdiği bu tatlısu timsahı ile aynı evi paylaşan Vicki Louing, onunla vakit geçirmeyi sevdiğini dile getiriyor...

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İşte John ve Vicki'nin alışılmışın dışındaki dostluklarından bazı kareler...

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Farklı arayışlar içine giren insanlar artık alışılagelmişin dışındaki hayvanları da evcilleştirmeye çalışarak, evlerinde besliyorlar...

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İşte onlardan bazıları...

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Tıpkı Pakistan'da yaşayan bu adam gibi.

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Hindistan'da Lakhapada köyünde yaşayan ayının yaşamı ajansların bile dikkatini çekti.

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Sloth Bear (Tembel ayı) cinsinden bulunan yavru ayı adını yavaş hareket etme özelliğinden alıyor.

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Yaklaşık bir buçuk yaşında olan yavru ayı bir keçi sürüsünü takip ederek köye geldi.

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Köye yerleşen insanlarla yaşayamaya başladı.

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Avustralya'nın en büyük sirki Stardust'un son üyesi 3 yaşındanki Braxton West-Smith...

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Ailesinin de sirkte çalıştığı stajyer aslan terbiyecisinin en yakın arkadaşı ise Zimbi isimli bir Afrika aslanı...

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Stardurst sirkinin gösterileri için ülkeyi beraber gezen Zimbi ve Braxton seyahatlerinde...

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Kahvaltı ve oyun zamanlarını birlikte geçiriyor ve eğitimlerini beraber yapıyor...

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Günlük yorucu antrenmanlar sonrasında Zimbi kendi koltuğunda dinleniyor...

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Zimbi ile aralarındaki bu bağa rağmen Braxton, büyüdüğü zaman sirkte keçileri eğitmek istediği söylüyor.

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