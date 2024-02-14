Elektrik akımına kapılarak can vermişti... 'Şah kartalı' sergi için tahnit edildi

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Kırklareli'nde elektrik akımına kapılarak ölen "şah kartalı" tahnit edildi. İstanbul'da tahnit işlemi yapılan Şah kartalı Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde sergilenmeye başladı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Zafer Kamay, geçen yıl aralık ayında Kofçaz ilçesinde elektrik akımına kapılan şah kartalının tahnit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

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İstanbul'da tahnit işlemi yapılan kartalın müdürlük binasında sergilendiğini ifade eden Kamay, şah kartalının nesli tükenme tehlikesi altında olan tür olduğunu kaydetti.

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Gelecek kuşaklara şah kartalının tanıtılması için böyle bir çalışma yaptıklarını anlatan Kamay, "Kofçaz ilçemizden telef olmuş halde bize getirilen kartalı gördüğümüzde çok üzülmüştük.

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Çünkü bu türümüz nesli tükenme tehlikesi altında. Bizde bu yırtıcı kuşumuzu gelecek kuşaklara tanıtmak istedik.

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Valimiz Birol Ekici'nin talimatı ile şah kartalına tahnit yöntemi uygulandı.

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Şah kartalını görmek isteyen vatandaşlarımızı müdürlüğümüze bekliyoruz." dedi.

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Şah kartalı

Küresel ölçekte nesli tehdit altında olan ve Türkiye'nin yerleşik türlerinden şah kartalı, geniş kanat açıklığı ve büyük gövdesiyle en iri kartallardan olma özelliği taşıyor.

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En yoğun üreme alanları Trakya olmak üzere Bolu ve Ankara'nın kuzey bölgeleri olan tür, açık alanlarda, tarım arazilerinde ve bozkır düzlüklerinde görülebiliyor.

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