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TREND
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 09:45

Elektrik akımına kapılarak can vermişti... 'Şah kartalı' sergi için tahnit edildi

Kırklareli'nde elektrik akımına kapılarak ölen 'şah kartalı' tahnit edildi.

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