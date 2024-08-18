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TREND
Eklenme tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 14:08

Ege griye büründü! Yanan alanlar havadan görüntülendi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.