Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Kumun üstüne tuz döküp bekledi ve...

Gölde kafes tekniği ile balık avlayan balıkçılar, çektikleri görüntüler ile herkesi hayrete düşürdü
İşte balıkçıların sıra dışı av taktiği...
Ortalama 6 ile 8 cm arasında değişen bu sarı kabuklu canlının avlanma tekniği ise oldukça tuhaf.
Sülünes denizde kumlu zeminde gömülü olarak yaşamını sürdürür, böylece kendini kumun altına gizleyerek korumuş olur.
Diğer yandan sülünezin kendini gömdüğü yerde bıraktığı kum tepeciği, kendini belli etmesine neden olur.
Avcılar da bu yolla bu canlıları tespit ederler ve bu bölgeye tuz dökerler. Ardından tuzun üzerine deniz suyu serpiştirilir.
Tuz deniz canlılarının yüzeye çıkmasını sağlar ve yüzeye çıktığı an avcılar sülünezi kolayca yakalayabilir.
Genelde bu canlı kabuklarından ayırıldıktan sonra iyice temizlenir ve çiğ olarak tüketilir. Bazen de kabuklarıyla haşlanarak yenir. Ülkemizde ise sülünez, balık avında yem olarak kullanılıyor.
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