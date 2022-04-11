Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Kumun üstüne tuz döküp bekledi ve...

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Gölde kafes tekniği ile balık avlayan balıkçılar, çektikleri görüntüler ile herkesi hayrete düşürdü

İşte balıkçıların sıra dışı av taktiği...

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Ortalama 6 ile 8 cm arasında değişen bu sarı kabuklu canlının avlanma tekniği ise oldukça tuhaf.

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Sülünes denizde kumlu zeminde gömülü olarak yaşamını sürdürür, böylece kendini kumun altına gizleyerek korumuş olur.

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Diğer yandan sülünezin kendini gömdüğü yerde bıraktığı kum tepeciği, kendini belli etmesine neden olur.

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Avcılar da bu yolla bu canlıları tespit ederler ve bu bölgeye tuz dökerler. Ardından tuzun üzerine deniz suyu serpiştirilir.

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Tuz deniz canlılarının yüzeye çıkmasını sağlar ve yüzeye çıktığı an avcılar sülünezi kolayca yakalayabilir.

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Sülünez Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinde ya da İspanya da yemek olarak tercih edilir.

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Bu canlıdan hazırlanan yiyecekler oldukça pahalıdır.

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Genelde bu canlı kabuklarından ayırıldıktan sonra iyice temizlenir ve çiğ olarak tüketilir. Bazen de kabuklarıyla haşlanarak yenir. Ülkemizde ise sülünez, balık avında yem olarak kullanılıyor.

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KÜÇÜK BALIKLARI AVLAMAK İÇİN EN KOLAY YÖNTEM

Plastik şişelerden küçük balıkları avlamak için tuzak yapmanız mümkün. İşte aşamaları.

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