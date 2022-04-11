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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 10:51

Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Kumun üstüne tuz döküp bekledi ve...

Bir deniz canlısı olan, sülünez, ilginç av tekniğiyle görenleri şaşırtıyor. İnce bir boruyu andıran görünüşüyle dikkatleri çeken bu canlıyı yakalamak ise oldukça kolay...

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