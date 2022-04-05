Dünyanın en garip canlıları! Gözlerinize inanamayacaksınız

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Ahtapotlarda normalde birkaç dokunaç olur. Ancak bu nadir görünen türde tam 96 adet dokunaç var.

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Dev kurdela balığının görüntüsü kadar ilginç ve korkutucu bir başka özelliği var. Bu balık normalde denizin 500 metre altında yaşar ancak balıkçıların ağına takıldığında genelde felaketler yaşanır.

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Şili'de, Tayvan'daki depremler sırasında yakalanan bu balık aynı zamanda büyük Japonya depreminde de balıkçıların ağına takıldı. Bu yüzden insanlar balığı deprem habercisi olarak anıyor.

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Kurbağalar her zaman bilim adamların ilgisini çekecek ilginçliklere sahip. Bu kurbağa türü ise belki de en ilginci.

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Derisi transparan ve iç organları gözüküyor.

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Cam kurbağa adı verilen bu kurbağa transparan görüntüsüne rağmen hem karada hem de denizde kolaylıkla yaşayabiliyor.

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Özellikle Çin'de görülen bu örümcek başında yer alan adeta mühür gibi işaretle eşsiz bir özellik taşıyor.

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Özellikle toprağa gizlendiklerinde sanki tarihi bir mühür ya da para görüntüsü veriyor.

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Bu yüzden Çin'de bir kırsalda yürürken toprakta bir işaret bulduğunuzu düşünürseniz sakın onu elinize almaya kalkmayın. Çünkü elinize tehlikeli bir örümcek türü almış olacaksınız.

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Dünyanın ender görülen parazitlerinden Cymothoa exigua canlıların diline yerleşip büyüyor. Özellikle balıklarda görülüyor.

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Parazit büyüdükçe dile giden kan azalıyor ve sonunda dil çürüyor. İşin garibi parazit dilin yerine kendisini yerleştiriyor. Ortaya da Alien filmlerini aratmayan görüntüler çıkıyor.

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Zürafaları hep en uzun canlılar olarak bilirdik. Ancak internette dolaşan bücür zürafa fotoğrafları ezberimizi bozdu.