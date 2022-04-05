Dünyanın en garip canlıları! Gözlerinize inanamayacaksınız

Ahtapotlarda normalde birkaç dokunaç olur. Ancak bu nadir görünen türde tam 96 adet dokunaç var.
Dev kurdela balığının görüntüsü kadar ilginç ve korkutucu bir başka özelliği var. Bu balık normalde denizin 500 metre altında yaşar ancak balıkçıların ağına takıldığında genelde felaketler yaşanır.
Şili'de, Tayvan'daki depremler sırasında yakalanan bu balık aynı zamanda büyük Japonya depreminde de balıkçıların ağına takıldı. Bu yüzden insanlar balığı deprem habercisi olarak anıyor.
Kurbağalar her zaman bilim adamların ilgisini çekecek ilginçliklere sahip. Bu kurbağa türü ise belki de en ilginci.
Cam kurbağa adı verilen bu kurbağa transparan görüntüsüne rağmen hem karada hem de denizde kolaylıkla yaşayabiliyor.
Özellikle Çin'de görülen bu örümcek başında yer alan adeta mühür gibi işaretle eşsiz bir özellik taşıyor.
Bu yüzden Çin'de bir kırsalda yürürken toprakta bir işaret bulduğunuzu düşünürseniz sakın onu elinize almaya kalkmayın. Çünkü elinize tehlikeli bir örümcek türü almış olacaksınız.
Dünyanın ender görülen parazitlerinden Cymothoa exigua canlıların diline yerleşip büyüyor. Özellikle balıklarda görülüyor.
Parazit büyüdükçe dile giden kan azalıyor ve sonunda dil çürüyor. İşin garibi parazit dilin yerine kendisini yerleştiriyor. Ortaya da Alien filmlerini aratmayan görüntüler çıkıyor.
Zürafaları hep en uzun canlılar olarak bilirdik. Ancak internette dolaşan bücür zürafa fotoğrafları ezberimizi bozdu.