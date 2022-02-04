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TREND
Eklenme tarihi: 4 Şubat 2022 Cuma 10:51

Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı! Listenin ilk sırasında...

Dünyanın önemli ekonomi dergilerinden Fortune, en beğenilen şirketleri açıkladı. Listenin ilk sırasında dünyanın en değerli şirketi Apple yer alırken, onaylanan ilk corona virüs aşısını BioNTech ile birlikte geliştiren ilaç şirketi Pfizer, 236 sıra yükselerek dördüncü sıraya yükseldi. İşte dünyanın en beğenilen 50 şirketi..

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