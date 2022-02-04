Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı! Listenin ilk sırasında...

50. MCDONALD'S
Yemek hizmetleri
49. PAYPAL HOLDINGS
Tüketici kredi kartı ve ilgili hizmetler
48. VISA
Tüketici Kredi kartı ve ilgili hizmetler
47. CHARLES SCHWAB
Menkul kıymetler ve varlık yönetimi
46. IBM
Teknoloji hizmetleri
43. ADOBE
Bilgisayar yazılımı
40. PEPSICO
Tüketici gıda ürünleri
39. BANK OF AMERİCA
Bankacılık
38. NVIDIA
Yarı iletkenler
37. DANAHER
Medikal ürünler ve ekipmanları
36. UNILEVER
Sabun ve kozmetik ürünleri
33. ACCENTURE
Bilgi teknolojisi hizmetleri
32. SINGAPUR AIRLINES
Havayolları
30. NORDSTROM
Toptan ve perakende satış
28. SOUTHWEST AIRLINES
Havayolları
24. HOME DEPOT
Toptan ve perakende satış
23. PROCTER & GAMBLE
Kozmetik
22. MARRİOTT INTERNATİONAL
Otel zinciri
21. GOLDMAN SACHS
Bankacılık
20. BLACKROCK
Menkul kıymetler ve varlık yönetimi
19. TARGET
Toptan ve perakende satış
18. DELTA AIRLINES
Havayolları
17. JOHNSON & JOHNSON
İlaç
15. WALMART
Toptan ve perakende satış
13. AMERICAN EXPRESS
Tüketici kredi kartı ve ilgili hizmetler
8. STARBUCKS
Yemek Hizmetleri
7. ALPHABET
İnternet hizmetleri ve perakendecilik
6. BERKSHIRE HATHAWAY
Sigortacılık
2. AMAZON
İnternet hizmetleri ve perakendecilik