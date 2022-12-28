Dünyada ve ülkemizde 2023 yılında neler olacak? Korkutan kehanet

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1500'lü yıllarda yaşayan Fransız hekim,eczacı ve astrolog Nostradamu ile çoğu yerde 'gelmiş geçmiş en büyük kahin' olarak anlatılıyor.

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Yaşadığı 1500'lü yıllarda astrolojiye olan ilgisi nedeniyle gök cisimlerini inceleyen ve buna dayanarak kehanetlerde bulunan Nostradamus'un 2019'a yönelik tahminlerinin çoğu doğru çıkarak herkesi hem şaşırtmış hem de ürkütmüştü...

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2023 yılında bizi bekleyen birtakım şeyler de Nostradamus tarafından yorumlandı.

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DÜNYA SAVAŞI Nostradamus, 2023 kehanetlerinde yer alan dünya savaşı hakkında şöyle diyor:

"Büyük savaşın 7 ayında insanlar kötülük yapmaktan öldü."

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Nostradamus'un bu kehaneti, Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan başka ve daha büyük savaşın çıkabileceğini açıklıyor. Ayrıca ABD'yi nükleer savaşa sürükleyecek bir Çin-Tayvan gerilimi de bu kehaneti işaret ediyor.

Ünlü kahin, Fransa'da bulunan Rouen ve Evreux şehirleri hakkında ise 'Krala yenilmeyecek' yorumunu yapıyor.

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MARS GÖREVİ Mars hakkında da kehanette bulunan Nostradamus, Kızıl Gezegen'deki insan kolonisi projesini öngörmüş gibi görünüyor. Zira Elon Musk, insanları Mars'a gönderme arzusu olduğunu açıklamış ve 2029 yılına kadar oraya gidileceğini öne sürmüştü.

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GÖKYÜZÜNDEKİ ATEŞ Nostradamus, Kraliyet binasının üzerinde ateş olacağını öngördü. Bu kehanet, 'medeniyetin küllerinden yeni bir dünya düzeninin doğacağı' şeklinde yorumlandı. Kimileri de bunun dünyanın sonu ya da yeni bir dünya düzeninin başlangıcı olabileceğine inanıyor.

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YENİ DÜNYA DÜZENİ Nostradamus kehanetlerinde iki büyük gücün bir araya gelen yeni ittifakından bahsediyor. Kehanetlerinde bu ittifakın güçlü bir adamla zayıf bir adamın ya da bir erkek bir kadın lider arasında olacağını söylüyor. İttifak işe yarıyor gibi görünecek ancak iyi etkileri uzun sürmeyecek.

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NOSTRADAMUS KİMDİR? Dünyaca ünlü Fransız kahin Nostradamus 1566 yılında yaşamını yitirdi.

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Nostradamus'un söylediklerine bu denli kulak verilmesinin nedeni ise yaptığı tahminlerden bazılarının önceden gerçekleşmiş olması. Ünlü kahin Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehanetleri Yüzyıllar isimli kitabındaki bölümlerin yeniden okunmaya başlanmasıyla ortaya çıktı.

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Nostradamus'un kehanetleri sadece Türkiye ile sınırlı değil. İşte Nostradamus'un tüm kehanetleri.

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Hitler'in yükselişini ve 11 Eylül saldırıları gibi çok sayıda önemli gelişmeyi doğru tahmin ettiği söylenen Nostradamus'un geleceğe dair öngörüleri merakla takip ediliyor.

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Nostradamus'a göre 2046 yılına kadar Dünya üzerinde kaos ve huzursuzluk hakim olacak.

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Şimdiye kadar bildiklerinin listesi çok uzun.

II. Dünya Savaşı'nın sonucu.

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Sovyetler Birliği'nin Prag'ı işgali.

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Kursk'ta Rus denizaltısının batması.

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2001 yılında gerçekleşen İkiz Kuleler saldırıları.

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2004'ün sonlarındaki büyük deprem ve peşinden gelen tsunami.

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Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesi.

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Arap Baharı'nın başlaması.

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1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga, 51'inci yüzyılda Dünya'nın sonunun geleceğini tahmin etmişti. 11 Eylül saldırısı ve Rusya'nın Gürcistan'ı işgali gibi önemli olayları öngördüğü söylenen görme engelli Bulgar kahin Baba Vanga (Vanga Nine), ardında bıraktığı felaket senaryolarıyla aramızdan ayrıldı.

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Yaşadığı dönemde Bulgar yönetiminin üst düzey yöneticileri tarafından danışılan Baba Vanga yaptığı kehanetlerle dünya çapında ünlenmişti. Vanga'nın bundan sonraki yıllar için öngördükleri hiç de iç açıcı değil.

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2033 Kutuptaki buzullar eridikçe yerkürenin su seviyesi artacak.

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2043 Dünya ekonomisi çok iyi durumda olacak. Müslümanlar Avrupa'nın hakimi olacak.

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2046 Tüm vücut organları yeniden üretilip çoğaltılabilecek. Hastalanan organın yerine yenisinin konması en çok kullanılan ve en basit tedavi yöntemi olacak. 26/108

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2066 A.B.D, Müslümanların kontrolü altındaki Roma'ya karşı iklim değiştiren bir silah kullanacak. Bunun sonucunda sıcaklıkta ani ve keskin bir düşüş yaşanacak.

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2076 Sınıfsız bir toplum düzeni sunan Komünizm tüm dünyaya hakim olacak.

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2084 Doğa yeniden canlanacak.





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2088 İnsanların saniyeler için yaşlanmasına sebep olan yeni bir hastalık türeyecek.

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2097 Hızlı yaşlanma hastalığı tedavi edilecek.

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2100 İnsan yapımı yapay bir güneş Dünya'nın karanlık yüzünü aydınlatmada kullanılacak.

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2111 İnsanlar, androide benzer yaşayan robotlara dönüşecek.

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2110 Kasım 2010'da 3. Dünya Savaşı başlayacak. 2014'te sona erecek savaşta nükleer ve kimyasal silahlar kullanılacak.

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2123 Küçük ülkeler arası savaşlar olacak. Büyük ülkeler tüm bunların dışında kalacak.

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2125 Macaristan, uzaydan sinyaller alacak.

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2130 Uzaylıların yardımıyla su altında medeniyetler kurulacak.

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2164 Hayvanlar yarı insan haline dönüşecek.

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2170 Büyük bir kuraklık yaşanacak.

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2183 Mars gezenindeki bir koloni nükleer güç haline gelecek ve Dünya'dan bağımsızlığını talep edecek.

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2187 İki volkanik patlama başarılı bir şekilde durdurulacak.

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2195 Deniz kolonilerinin enerji ve yiyecek sorunu kalmayacak.

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2196 Asya ve Avrupa ırkları tamamen birbirine karışacak.

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2201 Güneş'teki termonükleer reaksiyonların yavaşlaması sonucu hava sıcaklığı düşecek

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2221 Dünya dışı yaşam arayışında insanlar korkunç bir şeyle karşılaşacaklar.

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2256 Bir uzay gemisi Dünya'ya yeni bir hastalık getirecek.

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2262 Gezegenlerin yörüngeleri kademeli olarak değişecek. Yaklaşan bir kuyruklu yıldız Mars gezegenini tehdit edecek.

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2271 Fizik kuralları değişecek.

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2273 Beyaz, siyah ve sarı ırkların bileşiminden tek bir melez ırk doğacak.

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2279 Hiçten enerji üretilecek -büyük olasılıkla hava boşluğu veya kara delikten.

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2288 Zamanda yolculuk yapılacak. Uzaylılarla bağlantı kurulacak.

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2291 Güneş daha da soğuyacak. Güneş'i ısıtmak için girişimlerde bulunulacak.

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2296 Güneş'te güçlü patlamalar yaşanacak. Yer çekimi kuvveti değişecek. Eski uzay istasyonları ve uydular düşmeye başlayacak.

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2014 Savaşta kullanılan kimyasal ve nükleer silahların sonucu olarak dünya nüfusunun yarısı cilt kanseriyle mücadele edecek.

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2299 Fransa'da İslam'a karşı bir direniş hareketi başlayacak.

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2302 Evrenin önemli yasaları ve gizemleri ortaya çıkacak.

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2304 Ay'ın gizemi çözülecek.

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341 Korkunç bir şey uzaydan Dünya'ya doğru yaklaşacak.

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2354 İnsan yapımı güneşlerden birinde meydana gelecek bir kaza, kuraklığa neden olacak.

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2371 Tüm dünyada açlık baş gösterecek.

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2378 Çok hızlı büyüyen yeni bir nesil ortaya çıkacak.

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2480 İnsan yapımı iki güneş birbiriyle çarpışarak Dünya'yı karanlıkta bırakacak.

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3005 Mars'ta çıkacak savaş yüzünden Dünya'nın yörüngesi değişecek.

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3010 Ay'a bir kuyruklu yıldız çarpacak. Dünya'nın çevresi taş, toz ve külle kaplanacak.

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3016 Avrupa'nın nüfusu tükenme noktasına gelecek.

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3797 Bu yıl itibariyle Dünya üzerindeki her canlı ölmüş olacak, fakat insanoğlu yeni bir yıldız sisteminde yeni bir yaşam kurabilecek kadar gelişmiş olacak

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3803 Yeni bir gezegende yavaş yavaş nüfus artacak. İnsanlar arası iletişim azalacak. Yeni gezegenin iklimi insanların organizmalarını değiştirecek, insanlar mutasyona uğrayacak.

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3805 İnsanlar arasında kaynak savaşları çıkacak. İnsanların yarısından fazlası ölecek.

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3854 Medeniyetin gelişmesi hemen hemen duracak. İnsanlar sürü halindeki hayvanlar gibi yaşamaya başlayacaklar.

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4304 Tüm hastalıkların üstesinden gelecek bir yöntem bulunacak

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4308 Maruz kalınan mutasyonuna bağlı olarak insanlar beyinlerinin %34'ünü kullanmaya başlayacaklar. Kötülük ve nefret nosyonları tamamıyla yitirilecek.

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4023 Yerkürenin yörüngesinde belli belirsiz bir değişiklik yaşanacak.

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4599 İnsanlar ölümsüzleşecek.

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Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga'nın söylediklerinin büyük bir bölümü ise doğru çıktı. Baba Vanga, 2018 yılı için de 2 önemli kehanette bulunmuştu. Bunlardan ilki, Çin'in ABD'yi geçerek dünyanın yeni 'süper gücü' olacağı. İkincisi ise, Venüs'te 'yeni bir enerji türünün' keşfedileceği...



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2025 Avrupa'da hâlâ çok az insan yaşıyor olacak.

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2028 Yeni bir enerji çeşidi geliştirilecek (büyük olasılıkla kontrol altına alınmış termonükleer reaksiyon). Yavaş yavaş açlığın önüne geçilecek. İçinde insan bulunan bir uzay gemisi Venüs'e yollanacak.

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KENDİ ÖLÜMÜNÜ BİLEN KAHİN 1894 yılında Almanya'da doğan Alois Irlmaier (ölümü 1959) profesyonel bir sondaj kuyu kazıcısıydı ve çubuk ile maden arayıcısı olarak çalışıyordu.

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Aynı zamanda gelecekten haber veren biri olan Irlmaier'in, 2. Dünya savaşı boyunca bombalanacak bölgeleri ve birkaç kayıp kişiyi bulma konusunda oldukça isabetli kehanetleri vardı.

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Bu sıra dışı yeteneği onun çok ün kazanmasını sağladı ve daha sonra da, bu ünü sayesinde, çeşitli suçların soruşturulmasına yardım etti.

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Ancak bu ün başına iş açmakta gecikmedi. Sadece şöhreti nedeniyle olmasa da, Irlmaier birkaç düşman da edindi ve daha sonra da şarlatan ve büyücü olarak suçlandı.

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Bu olaylar onun büyücülük ve sahtekârlık nedeniyle mahkemeye verilmesi ve davanın düşmesinden sonra değişmeye başladı. Irlmaier, bu davada kendisinin bir sahtekâr ve şarlatan olmadığını kanıtladı.

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Mahkemede hâkimin karısının o gün ne giydiği ve ne yaptığını söylemişti ve hâkimin karısını hiç görmemesine rağmen, tamamen doğru bilgileri vermesi hâkimi ikna etti ve dava düşerek Irlmaier, serbest bırakıldı.

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Kendisinin 1959 Temmuz'undaki ölümünü de tahmin etmişti.Son sözleri ise 'Gördüğüm şeyleri yaşamak zorunda kalmayacağım için, gidebileceğime (öleceğime) seviniyorum.' oldu.

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3. dünya savaşı ile ilgili kehanetine gelince, savaşın Orta Doğu'da başlayacağını söylüyordu: 'Her şey barışı çağırıyor. Şalom (Shalom – İbranice barış ve esenlik demek)! Sonra her şey ortaya çıkar ve açık olur; Orta Doğu'da aniden yeni bir savaş alevlenir, büyük deniz güçleri Akdeniz'de düşmanlarla karşı karşıya kalır! Durum oldukça gergindir! Fakat asıl kıvılcım Balkanlar'da ateşlenir.

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Büyük bir şeyin düştüğünü görüyorum. Hemen yanında kanlı bir hançer duruyor. Sonrasında da darbe etkisi çok açık olacaktır. İki kişi hiyerarşik sıralamada üçüncü sırada olan birini öldürecek. Bu iki kişi başkalarından para aldılar o yetkiliyi öldürmeleri için. Katillerden birisi ufak-tefek siyahi bir adam ve diğeri ise biraz daha uzun ve açık renkli saçı olan birisi! Bence bu olay Balkanlar'da gerçekleşecek fakat bunu tam olarak söyleyemiyorum. Bu olayın intikamı hemen gelecek bu uçsuz-bucaksız su üzerinden...'

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Ancak sarı ejder (Çin veya kimyasal silah olabileceği ön görülüyor) Alaska ve Kanada'yı aynı günlerde işgal edecek. Gelişleri çok da uzak değil. Ve sonra sarı toz yağmuru yağacak. Altın şehir yok edildiğinde bu olay başlayacak.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin "Büyük Şehri" (Başkent olabilir) roketlerle yok edilecek ve Batı Bölgeleri Asyalılar tarafından işgal edilecekler. Fakat bu işgalciler geri püskürtülecekler."

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Şunu da ekliyor: "3. dünya savaşı kesinlikle gelecek ama yılını öngöremiyorum. Milyonlarca insan tarafından da gözlemlenecek, gökyüzündeki işaretler öncesinde olacak. Savaş, hasat zamanından hemen önce, yağmurlu bir gecede başlayacak."

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Dünyanın en ilginç kahini belkide Shipton Ana. Doğumuyla, ölümüyle, kehanetleriyle bu ününü destekliyor. İşte Shipton ana, ve onun tüyler ürperten kehanetleri....

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18 yaşındaki Agatha Southeil, çocuğunu doğururken yaşamını yitirdi. Agatha, öldüğü yerde gömüldü. Ve doğan kız çocuğu ise saklandı. Çünkü çocuk normal değildi, başı orantısızdı, gözleri şaşı ama bakışları yakıcıydı, yanakları içe çökük, ağzı dişlerini gösteren bir delik gibiydi. Kolları bacakları sanki vücuduna öylesine takılmış gibi uyumsuzdu.

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Bu çocuk fazla saklanamadı. Köyün ileri gelen din heyeti bir vasi bulunmasını talep etti. Nitekim yaşlı iyilik sever bir kadın bakımını üstlendi. Adına Ursula denildi. Ursula, garip bir çocuktu günde 1-2 saat uyuyor sonra uyanıyor. Gözleri hep sabit bir noktaya bakıyordu. Geceleri evin perdeleri uçuşuyor, kapıları vuruyor, pencere kepenkleri gıcırdıyordu.

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Evin dışında sürekli yaban kedilerinin sesleri geliyordu. Bir gün eve dönen kadın bebeğin beşiğini boş buldu.Mobilyalar kırılmış, şöminenin ateşleri saçılmıştı. Kadın korku içinde olanları komşularına anlattı. Komşular, çocuğun cinler tarafından kaçırıldığını iddia etti. Ama çocuk en sonunda bacanın içinde bulundu. Bu olaya kimse bir yorum getiremedi.

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Ursula, zaman içinde bu tür olaylarla büyüdü. Yaşı gelince analığı Ursula'yı okula yollayarak okuma yazma öğrenmesini ister.Ursula hayal gücü ve zekasıyla kısa zamanda tüm hocalarının göz bebeği olmuştur. Fakat öğrenciler arasında bir ucubedir hala. Ursula da kendisine yapılanlar karşısında intikam yolunu seçer.

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Ansızın öğrencilerin elbiseleri yanmaya başlar, öğrenciler geceleri kabuslarla korkarak uyanmaya ağlamaya başlarlar. Ursula'yla kavgalı olanların başlarına, nereden geldiği belli olmayan taşlar yağar. Nitekim konu aileler arasında tartışılmaya başlanır. Bu olaylar Ursula'nın okuldan uzaklaştırılmasına neden olur.

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Yıllar geçiyordu, artık Ursula genç bir kadındı, kehanet yeteneği sayesinde adı duyulurken, yanısıra da saygı görmeye başlanmıştı. Uzaklardan gelenler ona danışıyorlardı, Ursula´ya "Knaresborough´nun Bir Bileni" adı takıldı. Özellikle gizli aşk olaylarında ve sevgililerin geleceği konusunda geleceği kesinlikle biliyordu.

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1512´de Ursula 24 yaşındayken, Toby Shipton adlı bir adamla evlendi, annesi Agatha´nın Karanlıklar Prensi ile tanışmasından bu yana 26 yıl geçmişti, tarihler Tony hakkında başka birşey yazmıyorlar.

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Bu sıralarda "Mother Shipton-Shipton Ana" adını aldığı sanılıyor, artık tüm eyalette tanınıyordu. Geleceği bilme yeteneğinin gücü onun gittikçe büyücü olarak ünlenmesine yol açtı.

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Yine o sıralarda, kehanet kronolojilerini yapmaya başladığı sanılıyor. Kralların, kraliçelerin ölümlerini ve İngiltere´nin geleceğini öngördü, savaşlardan ve tarihi olaylardan bahsetti, onun zamanında atlı arabalarla yolculuk yapılırdı, atsız giden arabaları, yelkensiz giden gemileri anlattı ve demirin suyun üstünde tahta gibi batmadan yüzeceğini söyledi.

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17. Yüzyıl´ın en büyük felaketlerinden birisi olan Ekim 1666´daki Londra veba salgınını ve yangınını öngördü. Tarihçi Pepys´in 1666 yılı günlüğünde Shipton Ana´nın öngörüsü açıkça yazmaktadır.Kehanetlerini nasıl yaptığı bilinmiyor, Kardinal Wolsey´in ölümünden sonra, sessiz ve sakin bir yaşam sürdürdüğü sanılıyor, zaten kaynaklarda nedense Wolsey olayından sonra ayrıntılı bilgilere artık rastlanmıyor, sanki o andan sonra Shipton Ana´dan söz etmek yasaklanmış gibi...

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Shipton Ana, 1561 yılında Knaresborough´da Dropping Well yakınlarında öldü. Öldüğünde tüm Britanya´da tanınan ve sayılan bir kahineydi. Ölümünün zamanını ve nasıl olacağını önceden söylemişti, bu nedenle yaşamı boyunca engizisyondan hiç korkmadı, meslektaşlarının peşpeşe öldürüldükleri Orta Çağ´da Shipton Ana, kendisine dokunamayacaklarını biliyordu. Öleceği günün sabahında yatağına yattı, uyudu ve bir daha uyanmadı. Kendi sözüyle üç yirmi ve bir onüç yıl yaşamıştı.

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Ve işte kehanetleri,Ağaç altındaki yerde altın bulunacak. Tüm İngilterenin çocukları toprağı sürerken, kitap onun elinde onun sık sık bulunacak. Medceziri öğrenecek. Yoksul olan o şimdi büyük bilgelik bilinecek.Büyük evler vadilere, uzaklara yayılmış üzeri kar ve doluyla örtülüyken, alevli yıl kısa zamanda gelirken, barış önceden olacak. Her yerde bolluk olacak. Erkekler kılınçlarla tarlaları sürecekler.Denizlerin kanlandığı zaman gelince, büyük selle karıştırılacak. Atsız arabalar gidecek(otomobil) Felaketlerden dünya çığlık çığlıkla dolacak, Londra da çulha çiçeği tepesi olacak, Merkezde bir din adamının bakışı.

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Dünyanın çevresinde insanların düşünceleri uçacak. (telsiz telefon) Göz açıp kapayıncaya kadar bunlar olacak. Ve sularda büyük harikalar olacak. Ve bütün bunlar gerçek olacak.(20 yy) Tepelerin arasında gururlu adam gezecek. Ne bir at ne de bir eşek yanında olmayacak.

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İnsanlar suyun altında yürüyecek. Beyazda ve siyahta hatta yeşilde (Apollo uzay araçları) Bir büyük adam gelecek ve gidecek. Kehanetlerin açıklanması için, suda demir yüzecek, tahta kadar kolayca.(Gemiler) Altın derelerde ve taşlarda akacak (Altına hücüm) Henüz bilinmeyen topraklarda (ABD) Ve İngiltere bir yahudiyi kabul edecek (Başbakan Disraeli) Bu garip bir düşünce ama gerçek yahudi bir zamanlar küçümsenirken, Hristiyan olacak doğduğunda.

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Camların evi gelecek ve geçecek. İngiltere'de ama yazık çok yazık bu işleri bir savaş izleyecek. Orada pagan ve Türk oturduğu zaman, Bu ülkeler şiddetli bir çekişmede kilitlenecek. Birbirlerinin yaşamlarını almaya çalışacaklar. Böylece kuzey güneye bölünecek, kartal aslanın ağzında. Vergi ve kan vede zalim bir savaşa girecek her mütevazi kapıdan.

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Bir maymun bir eksik yılda ortaya çıkacak (AIDS) Tüm kadınlar korku içinde olacaklar ve ademler tartışacaklar ve roma inancı kökleşecek. Ve İngiltere oradan oraya dönecek. Gök gürültüsü dünyayı sallayacak, şimşekler ayrı ayrı gökleri yırtacaklar. Dünyayı su dolduracak ateş işini yapacak.