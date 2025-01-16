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TREND
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 16:04 |

Doğanın en tehlikeli canlısı! Bu özelliğini ilk kez duyacaksınız

Vahşi doğanı en tehlikeli hayvanları ve onların ilginç özellikleri...

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