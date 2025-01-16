Doğanın en tehlikeli canlısı! Bu özelliğini ilk kez duyacaksınız

Diğer üç büyük kedi, Eski Dünya'nın kaplan, aslan ve parstır. Batı Yarımküresinin en büyük ve en güçlü kedisidir. Jaguar günümüzde Meksika'dan (bazen ABD'nin güneybatısında da görülebilir) Orta Amerika'ya ve Paraguay'ın güneyi ile kuzey Arjantin'e kadar dağılan bir alanda bulunmaktadır.