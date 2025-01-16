Doğanın en tehlikeli canlısı! Bu özelliğini ilk kez duyacaksınız

En hızlı üreyen hayvan, memeliler içinde en hızlı üreyen hayvan faredir. Dişi fare bir gebelikte 18'e yakın yavru dünyaya getirebilir.
Yılan türünden Taipan isimli ve Avustralya'da yaşayan bir ırk ancak ikinciliği alabilmektedir. Isırığı 100 insanı öldürebilecek güçtedir.
En çok yemek yiyen hayvanı bir tırtıl türüdür. Kuzey Amerika'da yaşayan bu canlı hayatının ilk 56 gününde vücut ağırlığının 86 bin katı kadar yemek yemektedir.
En ağır hayvan açık arayla mavi balinadır. Boyu 30 metrenin üzerine çıkabilir. Ortalama olarak ağırlığının 150 ton civarında olabilir.