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TREND
Eklenme tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 09:55

dişi aslanların yuvaya yaklaşan erkek aslana saldırdı! Doğanın en vahşi hali

Vahşi doğanın en acımasız avcılarından biri olan aslanlar, kendi aralarındaki üstünlük mücadelesinde de oldukça vahşi olabiliyorlar.

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