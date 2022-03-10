Diş macununun hiç bilmediğiniz kullanım alanları! Öğrenince çok şaşıracaksınız

Sivrisinek ısırığına ufak bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır.
Ufak ve basit yanıkların üzerine diş macunu sürerseniz su toplamasını engelleyecek ve ağrısı azaltacaktır. Ancak kesinlikle açık yaralara uygulamayın.
Sıktığınız sivilcenin üzerine yatmadan önce ufacık bir parça diş macunu sürün ve sabah durulayın. Kızarıklık ve şişkinlik geçecektir.
Gümüş takılarınıza geceden diş macunu sürün. Sabah uyandığınızda ışıl ışıl olduğunu göreceksiniz.
Özellikle soğan veya sarımsak gibi elde kokusu kalan yiyeceklere karşı diş macunu çok etkilidir. Ellerinizi diş macunu ile yıkayın.