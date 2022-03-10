Diş macununun hiç bilmediğiniz kullanım alanları! Öğrenince çok şaşıracaksınız

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Sivrisinek ısırığına ufak bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır.

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Sigaradan sararan tırnaklarınızı diş macunu ile fırçalarsanız beyazladığını göreceksiniz.

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Döküm tavalardaki lekeleri diş macunu ile kolayca temizleyebilirsiniz.

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Ufak ve basit yanıkların üzerine diş macunu sürerseniz su toplamasını engelleyecek ve ağrısı azaltacaktır. Ancak kesinlikle açık yaralara uygulamayın.

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Ayakkabılarınızdaki lekelerden diş macunu ile fırçalayarak kurtulabilirsiniz.

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Sıktığınız sivilcenin üzerine yatmadan önce ufacık bir parça diş macunu sürün ve sabah durulayın. Kızarıklık ve şişkinlik geçecektir.

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Deniz gözlükleriniz sürekli buhar yapıyorsa diş macunu sürün ve bol su ile durulayın.

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Gümüş takılarınıza geceden diş macunu sürün. Sabah uyandığınızda ışıl ışıl olduğunu göreceksiniz.

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Özellikle soğan veya sarımsak gibi elde kokusu kalan yiyeceklere karşı diş macunu çok etkilidir. Ellerinizi diş macunu ile yıkayın.