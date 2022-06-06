  • $16,5967
  • 17,8458
  • 988.723
  • 2650.54

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 6 Haziran 2022 Pazartesi 15:52

Dev timsah köpek balığını böyle yedi! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Avustralya'nın doğusunda dev timsahın bebek köpek balığını bir çırpıda yeme anları kameralara yansıdı. Timsahın köpek balığını yediğini gören insanlar gözlerine inanamadı

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.