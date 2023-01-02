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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 2 Ocak 2023 Pazartesi 15:34

Dev piton ile timsahın ölümcül karşılaşması! Kan donduran görüntü

Avustralya'da bulunun Moondarra Gölü'nde dev piton ile timsahın mücadelesi görenlerin kanını dondurdu. Moondarra Gölü'nü ziyaret edenler tarafından görüntülenen savaş, yılanın zaferi ile sona erdi.

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