Dev piton ile timsahın ölümcül karşılaşması! Kan donduran görüntü

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Moondarra Gölü'nü ziyaret edenler dehşet dolu anlara tanıklık etti. Piton ile timsah arasındaki savaş vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Suyun içinde yakaladığı timsahı boğan yılan, daha sonra avını karaya sürükleyip sadece 15 dakika içinde yedi.

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İki sürüngen arasındaki ölümcül savaşı görüntüleyen Tiffany Corlis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Timsah ile yılanın suyun içinde mücadele ettiğini gördüm.

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Timsah, kafasını suyun üzerinde tutmaya çalışıyordu. Hareket etmesini engellemek için timsahın dolanan yılan, boğduğu avını karaya çıkardı ve kafasından başlayarak 15 dakika içinde yuttu" dedi.

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Bir diğer görgü tanığı Alyce Rosenthal da yılan ile timsah arasındaki mücadelenin yaklaşık beş saat sürdüğünü söyledi.

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Rosenthal, avını yedikten sonra dinlenmeye çekilen yılanın içindeki timsahın şeklinin çok net görüldüğünü sözlerine ekledi.

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Pitonlar, boğarak öldürdükleri avlarını bütün olarak yiyor.

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Birçok yılan türü, esnek çeneleri sayesinde kendilerinden büyük avlarını da bütün olarak yutabiliyor.

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İngiliz Kraliyet Topluluğu'na ait "Biology Letters" dergisinde 2012'de yayımlanan bir çalışma, avlarını boğarak öldüren boa ve piton türü yılanların kurbanlarının kalp atışlarını hissedebildiğini ortaya çıkarmıştı.

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Kurbanlarını ancak kalpleri tamamen durduğunda bırakan yılanlar, avlarını ne kadar sıkmaları gerektiğini hissedebiliyor.

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Dünyanın en tehlikeli yılanlarına ev sahipliği yapan Queensland'da tuzlu su timsahları da yaşıyor.

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Avını yakalayan dev piton adım adım onu yutmaya başladı.

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Bu onun için hiç de kolay değil.

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Ama lezzetli ve oldukça tok tutucu.

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Bu öğün dev piton için çok da kolay olmayacak.

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İŞTE VAHŞİ DOĞANIN ACIMASIZ YÜZÜ

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