Damacana deyip geçmeyin! Son halini gördüğünüzde çok şaşıracaksınız

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Bakın bu çivi az sonra neye dönüşecek?

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Önce penseyi alıyoruz.

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Ardından çiviyi yavaş yavaş büküyoruz.

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Aynen bu şekilde!

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Son halini verdikten sonra da matkap buluyoruz!

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Matkabın ucuna ise çiviyi takıyorsunuz.

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İşte bu kadar! Ancak durun, daha bitmedi!

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Şimdi bakır tellerle matkabı birleştiriyoruz ve bakın ne işimize yarıyor?

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İşte böyle...

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Matkap çalıştığı anda iki ayrı tahtayı birbirine saniyeler içinde bağlayabiliyoruz.

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Sonuç bu!

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Pet şişeler bambaşka amaçlarla kullanılabiliyor. Açıkta kalan ve hava şartlarına maruz kalan bir tuş varsa yağmurdan zarar görmemesi için bakın ne yapacaksınız?

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İşte böyle...

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Tuşu açıp kapamak içini ise petin kapağını açıp kapatmamız yeterli.

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Sonuç bu...

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Bakır telle yapabileceklerinizin sınırı yok!

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Penseyi alıyor ve yeniden şekil veriyoruz!

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Bu hale geldikten sonra ise geriye tek bir şey kalıyor!

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Artık fırçanızı süzmek için kullanabileceğiniz bakır teline dönüştü, gayet pratik!

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Damacana deyip geçmeyin! Yaratıcı vatandaşın damacanayı az sonra getireceği hali gördüğünüzde şaşıracaksınız. İşte sosyal medyayı kasıp kavuran yaratıcılık örnekleri...

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Önce bıçakla damacananın kesim işlemi başlıyor.

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Çok zahmetli bir iş değil, en fazla 5 dakika sürüyor.

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Evet damacananın tepesi ayrılmış durumda.

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Boyama işlemiyle siyah bir görüntü alıyor.

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Ardından damacananın tepe lambası olduğunu görüyoruz.

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Yandığında işte bu halde! Gerçekten de kolay kolay kimsenin aklına gelecek bir şey değil...

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Ancak durun daha bitmedi! Pet şişelerin üzerinde çalışarak da yepyeni eşyalar elde edebiliyorsunuz. Mesela diş fırçasını koyabileceğiniz bir aparata?

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Veya kola kutularının kapakları... Bir araya geldiklerinde neye dönüşebileceklerini hayal edebiliyor musunuz?

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Dördü bir arada! Ama yetmez, daha fazla kapak lazım!

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Evet, sayıca kapak çoğaldığında hepsini birleştiriyoruz ve ortaya bakın ne çıkıyor?

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Çantaya dönüştü!

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Yine pet şişeyi elimize alıyoruz; bu kez plastik kaşık da lazım!

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Tek tek plastik kaşığın saplarını kesiyoruz.

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Sonra da birbirlerine yapışıyoruz, aynen böyle!

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Daha sonra pet şişeye bu kaşıkları yapıştırıyoruz!

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Alın size farklı bir aksesuar daha!

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Dantel örtüye yapışkanı sürüyoruz; şimdi bambaşka bir şey için işimize yarayacak!

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Daha sonra plastik topun üzerine dantelli örtüyü yapıştırıyoruz.

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İşte sonuç!

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Kartonları üçgen olacak şekilde kesiyoruz.

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Sonra da yapıştırıp bu şekilde bir araya getiriyoruz.

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Sonuç ise aynen böyle oluyor!

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Pet şişelerin yarısını keserek yepyeni bir amaç doğrultusunda kullanabiliyorsunuz!

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Veya kot pantolonunuzu keserek çanta da yapabilirsiniz.

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Pet şişeden plastik poşet böyle oluyor!