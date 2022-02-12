Damacana deyip geçmeyin! Son halini gördüğünüzde çok şaşıracaksınız

Bakın bu çivi az sonra neye dönüşecek?
Ardından çiviyi yavaş yavaş büküyoruz.
Son halini verdikten sonra da matkap buluyoruz!
Matkabın ucuna ise çiviyi takıyorsunuz.
İşte bu kadar! Ancak durun, daha bitmedi!
Şimdi bakır tellerle matkabı birleştiriyoruz ve bakın ne işimize yarıyor?
Matkap çalıştığı anda iki ayrı tahtayı birbirine saniyeler içinde bağlayabiliyoruz.
Pet şişeler bambaşka amaçlarla kullanılabiliyor. Açıkta kalan ve hava şartlarına maruz kalan bir tuş varsa yağmurdan zarar görmemesi için bakın ne yapacaksınız?
Tuşu açıp kapamak içini ise petin kapağını açıp kapatmamız yeterli.
Bakır telle yapabileceklerinizin sınırı yok!
Penseyi alıyor ve yeniden şekil veriyoruz!
Bu hale geldikten sonra ise geriye tek bir şey kalıyor!
Artık fırçanızı süzmek için kullanabileceğiniz bakır teline dönüştü, gayet pratik!
Damacana deyip geçmeyin! Yaratıcı vatandaşın damacanayı az sonra getireceği hali gördüğünüzde şaşıracaksınız. İşte sosyal medyayı kasıp kavuran yaratıcılık örnekleri...
Önce bıçakla damacananın kesim işlemi başlıyor.
Çok zahmetli bir iş değil, en fazla 5 dakika sürüyor.
Evet damacananın tepesi ayrılmış durumda.
Boyama işlemiyle siyah bir görüntü alıyor.
Ardından damacananın tepe lambası olduğunu görüyoruz.
Yandığında işte bu halde! Gerçekten de kolay kolay kimsenin aklına gelecek bir şey değil...
Ancak durun daha bitmedi! Pet şişelerin üzerinde çalışarak da yepyeni eşyalar elde edebiliyorsunuz. Mesela diş fırçasını koyabileceğiniz bir aparata?
Veya kola kutularının kapakları... Bir araya geldiklerinde neye dönüşebileceklerini hayal edebiliyor musunuz?
Dördü bir arada! Ama yetmez, daha fazla kapak lazım!
Evet, sayıca kapak çoğaldığında hepsini birleştiriyoruz ve ortaya bakın ne çıkıyor?
Yine pet şişeyi elimize alıyoruz; bu kez plastik kaşık da lazım!
Tek tek plastik kaşığın saplarını kesiyoruz.
Sonra da birbirlerine yapışıyoruz, aynen böyle!
Daha sonra pet şişeye bu kaşıkları yapıştırıyoruz!
Alın size farklı bir aksesuar daha!
Dantel örtüye yapışkanı sürüyoruz; şimdi bambaşka bir şey için işimize yarayacak!
Daha sonra plastik topun üzerine dantelli örtüyü yapıştırıyoruz.
Kartonları üçgen olacak şekilde kesiyoruz.
Sonra da yapıştırıp bu şekilde bir araya getiriyoruz.
Sonuç ise aynen böyle oluyor!
Pet şişelerin yarısını keserek yepyeni bir amaç doğrultusunda kullanabiliyorsunuz!
Veya kot pantolonunuzu keserek çanta da yapabilirsiniz.
Pet şişeden plastik poşet böyle oluyor!
Veya dünya küresinden tepe lambası da yapabilmeniz mümkün!