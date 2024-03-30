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TREND
Eklenme tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 20:38

Çift maaş alan emekliye çifte promosyon! Özel bankalarda harekete geçti

Kamunun ardından özel bankalar da emekliyi çekmek için harekete geçti. Bazı bankalar banka promosyonuna ek, faizsiz kredi, kart aidatsız kredi kartı, chip para gibi ek ödüller de veriyor. Çift maaş alan emekli ise çifte promosyon alacak. İşte özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? Detayları haberimizde derledik...

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