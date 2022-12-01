Bu test kişiliğiniz ile ilgili ipuçları veriyor! Resme ilk baktığınızda ne görüyorsunuz?

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TAVUK - KADIN YÜZÜ

Tavuk gördüyseniz içe kapanık bir yapınız olabilir! Sevdiklerinize hislerinizi söylemekten çekinmeyin! Kadın yüzünü fark ettiyseniz hayatta aradığınız kişi, yapmak istediğiniz meslek konusunda net fikirleriniz var! Sadece amacınızın biraz üzerine gitmeniz gerekiyor.

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KEDİ - FARE

Eğer kedi gördüyseniz muhtemelen ruh ikizinizi buldunuz. Resimde ilk fark ettiğiniz canlı fare ise hayat sizin için lunaparktaki hız trenleri gibi. Yaşamınızda dengeye kucak açmalısınız.

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YÜZ - DANS EDEN ÇİFT

Ağacın altında dans eden çifti fark ettiyseniz hayatta yaşadığınız her tecrübeden pozitif bir anlam çıkarıyorsunuz. Bıyıklı bir yüz gördüyseniz bir şeylerin zorla yapılabileceğine inanmıyorsunuz. Kontrolcülük size göre değil. Hayat sizi nereye sürüklerse oraya gidiyorsunuz.

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SİYAH YÜZ - BEYAZ YÜZ

Yüzün beyaz tarafını gördüyseniz ilişkinizde denge ve uyumu sağlamışsınız demektir. İlk bakışta yüzün siyah tarafını fark ettiyseniz, uğradığınız haksızlıkların gün yüzüne çıkmasını istiyorsunuz.

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KEDİ KAFASI - KÖPEK KAFASI

Kedi gördüyseniz özel hayatınız hakkında endişelenmeyi bırakmalısınız. Doğru kişi, doğru zamanda karşınıza çıkacak! Gördüğünüz canlı köpek ise aceleden hoşlanmayan bir yapınız olduğunu söyleyebiliriz. Doğru kişiyi bulmak için yıllarca bekleyebilirsiniz.

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BALİNA - SÖRFÇÜ

Eğer görselde dikkatinizi balina çekiyorsa kaderci bir yapınız var. Olayları akışına bırakmak sizi rahatlatıyor. Sörf yapan adamı fark ettiyseniz kendinize güveniniz tam. Bulunduğunuz ortamlarda sergilediğiniz dik duruş başkalarının dikkatini hemen çekiyor.

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KÖPEK AYAĞI - KÖPEK YÜZÜ

Eğer ilk başta köpek yüzünü gördüyseniz duygularınızı kontrol etmek konusunda oldukça başarılısınız. Köpeğin bacağı dikkatinizi çektiyse olayların pozitif yanını görmeyi tercih ediyorsunuz demektir.

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KÖPEK - KEDİ

Resmin ortasındaki köpek dikkatinizi çektiyse koşulsuz şartsız sevgiye teslim olmuş olabilirsiniz. Ucunda acı çekmek olsa bile... Diğer yandan köpeğin yanındaki kedileri fark ettiyseniz başkalarına evet demekten kendi benliğinizden uzaklaşmış olduğunuzu söyleyebiliriz. Başkalarının mutluluğu için kendi istek ve hayallerinizden vazgeçmeyin!

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AT - YÜZ

At görseli, geçmişte aşk acısı çektiğinizi ve kalp kırıklığı yaşadığınızın sinyalini veriyor. Atların ortasındaki yüz görseli ise biraz içine kapanık olduğunuzu ifade ediyor. İsteklerinizin ayağınıza gelmesini istiyor olabilirsiniz. Ancak emek olmadan yemek olmaz bizden söylemesi...

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YÜZ - SİNCAPLAR

Görseli yüz şekline benzettiyseniz hayattan ne istediğinze karar vermişsiniz. Sadece harekete geçmek kaldı! Sincaplar dikkatinizi çektiyse her insanın doğruları ve yanlışlarıyla mükemmel olduğunu savunuyorsunuz. Sizi üzen birisini çok kolay affedebiliyorsunuz. Ama ileride bu durumun sizi yıpratıp yıpratmayağını iyice düşünmenizde fayda var.

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İLK BAKIŞTA NE GÖRDÜNÜZ?

Yüz - Elmalar - Oturan adam

Bu görsele ilk baktığınızda hangisini görüyorsunuz? Eğer oturan bir insan görüyorsanız, dengeli bir kişiliğe sahipsiniz. Uyumlu bir yapınız var. Ayağı yere basan kararlar alırsınız.

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Eğer ilk önce bir yüz görüyorsanız, bu sizin kendine inancı güçlü biri olduğunuzu gösterir. Olumsuz şeyleri olumluya çevirmede oldukça yeteneklisiniz.

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Eğer ilk bakışta elma görüyorsanız, neşeli, biraz uçarı bir yapınız olduğunu gösterir. İyimser bir kişiliğiniz var ve çok ciddi işler size göre değildir.

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Yaşlı adam - Genç bir kız

Resme ilk baktığınızda yaşlı bir adam görüyorsanız, sadakat sizin için çok önemli. Sadece insanlara değil, kendi fikirlerinize ve kararlarınıza olan sadakatiniz var. Bulunduğunuz ortamlarda öne çıkıp liderlik edebilirsiniz.

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Genç bir kız görüyorsanız bu resimde, hayata olumlu yönlerinden baktığınız söylenebilir. Size göre her şeyde olumlu bir taraf vardır. Çevrenize pozitif enerji saçarsınız.

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Hangisi inmek, hangisi çıkmak için?

Gördüğünüz iki merdivenden hangisini inmek, hangisini çıkmak için kullanırsınız? Eğer sağdaki merdivenden çıkıp, soldakinden iniyorsanız, günlük hayat şartlarına uyum sağlayan birisiniz. Her sabah aynı saatte kalkıp,evden işe, işten eve yaşayan bir bireysiniz. Size göre her şeyin uygulanması gereken bir kuralı var. Yazlar deniz tatili içindir, kışlar evde zaman geçirmek için...

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Eğer soldaki merdivenden çıkıp, sağdan inmeyi tercih ediyorsanız, çevresinde sürprizli bir kişilik olarak tanınan birisiniz demektir. İnsanlar sizi esprilerinizle, garipsedikleri davranışlarınızla hatırlar. Sizin için hayatta tek bir doğru yoktur, herkesin doğrusu farklıdır.

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Tavşan - Ördek

Bu görsele ilk bakışta ördek görüyorsanız, sakin bir kişiliğiniz var. Fevri çıkışları olmayan, kendi halinde olarak tanınan birisiniz.

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Eğer ilk bakışta tavşan görüyorsanız, agresif tabiatlı bir insansınız. Ne zaman neye ne tepki vereceğiniz ön görülemiyor. İnsanlar sizden biraz çekinir.

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Eğer görsele ilk baktığınızda gördüğünüz görsel hakkında karar veremiyor, bir ördek bir tavşan görüyor ve bu sürekli devam ediyorsa, yaratıcı bir kişiliğiniz var. Çoğu insanın ilk etapta fark edemediği ayrıntıları görebilirsiniz. Ayrıntılar sizin için önemlidir.

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Elma - Bıçak - Kelebek

Bu görselde ilk önce elma görüyorsanız, sağlam duruşlu birisiniz. Hayallerle, ihtimallerle pek işiniz olmaz, bunlara bel bağlamazsınız. Arada bir beklenmedik kararlar alsanız da, çok çabuk toparlanabilirsiniz.

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İlk bakışta görselde kelebek görüyorsanız, çok naif bir kişiliğiniz var. Bu dünya size acımasız ve zalim görünüyor. Kendiniz dışında gelişen olumsuzluklardan, sizi bire bir etkilemese dahi çok yaralanıyorsunuz.

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Ancak bıçak görüyorsanız, geçmişiyle yaşayan birisiniz demektir. Geçmişte olan olumsuzlukları, başınıza gelen talihsizlikleri asla unutamıyor, sürekli düşünüp hayıflanıyorsunuz. İnsanların size nasıl haksızlık ettiği üzerine uzun uzun kafa yoruyorsunuz.

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Hangisine daha önce yardım edersin? Sosyal medyayı karıştıran test

Sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler bu soru çözenlerin kişiliği hakkında önemli ipuçları veriyor.

Bir hastane koridorunda yardımınıza ihtiyacı olan 4 kişi var. Numaralandırılmış insanlar arasından hangisine ilk önce yardım ederdiniz?

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Eğer 1 numaradaki yaşlı teyzeyi tercih ettiyseniz; katı ahlaki değerlere sahipsiniz ve geçmişten bugüne taşınan geleneklere saygı duyuyorsunuz. Problemlere her zaman rasyonel bir bakış açısıyla yaklaşıp asla düşünmeden hareket etmiyorsunuz.

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Eğer 2 numaradaki çocuğu tercih ettiyseniz; hassas bir yapınız var ve daha önce birkaç kez başkaları tarafından incitilmişsiniz. Arkadaşlarınız her daim sizin yanınızda kendilerini rahat hissediyorlar çünkü çevrenizdekilere karşı fazlasıyla fedakarsınız.

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3 numaradaki sakat adamı tercih ettiyseniz; anı yaşamaktan, iyi vakit geçirmekten hoşlanan bir yapınız var. Yaygaradan hoşlanmazsınız ve asla insanların size söylediklerinden fazlasını yapmazsınız. Doğuştan liderlik özelliklerine sahipsiniz.

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4 numaradaki hemşireyi tercih ettiyseniz; uyumlu ve iyimser birisiniz. Hayatın her zaman rengarenk taraflarını görmeyi tercih ediyorsunuz ve sorunları nadiren önemsiyorsunuz. İletişim konusunda oldukça başarılı bir yapınız var. İnsanlarla bağlantı kurmanın mutlaka bir yolunu buluyorsunuz.

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PEKİ BUNLARDAN HANGİSİNDEN KORKARSINIZ?

Sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler bu soru çözenlerin kişiliği hakkında önemli ipuçları veriyor.

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Dikkat etmeniz gereken tek kural: Üzerine hiç düşünmeden aklınıza ilk gelen cevabı vermeniz gerekiyor.

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Aşağıdaki 8 kareden sizi en çok korkutanı kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor.

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İşte o kareler ve sosyal medya son derece popüler olan testin ilginç sonuçları...

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Eğer birinci kareyi seçtiyseniz bu duygusallık aradığınız anlamına gelir.

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Ayrıca yalnızlık, hayal kırıklığı gibi duygulardan hala korkuyorsunuz.

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İkinci kareyi seçtiyseniz bu duygusal bir yolculuk başlatmanız gerektiği anlamına gelir.

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Bu tüneldeki karanlık su aklınızdaki karanlığı simgeliyor ve bu da temizlemeye ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

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Üçüncü kare can sıkıntısını sembolize ediyor. Birilerinin gelip sizi kurtaracağını bekliyorsunuz.

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Ailenizde ve iş yerinizde rahat hisseden kişi olabilirsiniz, ancak hayatınızda istediğiniz şeyden emin olmanız lazım.

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Beşinci kareyi seçtiyseniz bu, analitik düşünme becerilerine sahip güçlü ve zeki bir kişi olduğunuz anlamına gelir.

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Cömert sadık ve iyi kalpli bir insansın.

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Sevdiğin insanları korumak ve ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamak istiyorsun.

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Yedinci kareyi tercih ettiyseniz sevinç ve heyecanla dolu bir yaşam için açlık çekiyorsunuz.

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Kapı parlak mavi gökyüzünün rengini simgeliyor.