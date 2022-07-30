Bu sefer sert kayaya çarptı! Vahşi doğanın en acımasız hali

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Çalıların arasında pusuya yatan aslan tek sandığı bufalonun üzerine atladı. Fakat durum hiç sandığı gibi olmadı.



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Aslanların sürü ile saldırdığı bilinirken bu defa aslan tek başına saldırmayı denedi ancak işler çok farklı bir hale geldi.

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Bufalonun boynuzlarının hedefi olan aslan bir oraya bir buraya savruldu.

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Yere düştüğünde bile mücadeleyi bırakıp kaçması gerekirken o bunu yapmadı ve hala saldırmaya devam etti.

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Tam bir saat süren mücadele ise bitmek bilmedi. Ve bu mücadeleyi bufalo kazandı.

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Ağır yara alan aslan ise şiddetli yaralarından dolayı enfeksiyona kapıldı ve iki gün sonra öldü.

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İşte ölmeden önceki son görüntüsü...

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Bir su aygırı sürüsü içindeki yavruyu gözüne kestiren timsah, kestirme olarak diğer su aygırlarının üzerinde yürüyerek avına yaklaşmaya başladı. Ancak kızgın su aygırları, timsaha bu şansı tanımadı.

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Avcıyken av olan timsah, su aygırının devasa çenesinin arasında kaldı.

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Çırpına çırpına son anda kurtulmaya çalışan timsah, canından oldu.

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Timsahın bu son hatası, Çek fotoğrafçı Vaclav Silha tarafından görüntülendi. Olay Tanzanya'daki Serengeti Milli Parkı'ndan geçen Nil Nehri'nde yaşandı.

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Su aygırları, yavrularının tehdit altında olduğunu düşündüğünde çok saldırganlaşıyor. Hantal görüntülerine rağmen, en 'asabi' hayvanlardan olan su aygırları, çenelerinin arasına aldıkları düşmanlarına birkaç tona varan basınç uygulayıp adeta kemiklerini öğütebiliyorlar.

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Daha önce Uganda'daki Murchison Falls Ulusal Parkı'nın sakinlerinden olan 3 tonluk su aygırı yemek yerken kendisini rahatsız eden bakıcısını nefesini kesene kadar kovalamıştı.

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Ölümcül timsahları bile etkisiz hale getirebilecek kadar büyük dişlere sahip olan su aygırının elinden zor kurtulan bakıcı, acemiliğini bu kez ucuz atlattı.

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Firavun faresi ve yılanın inanılmaz mücadelesi fotoğrafçıların objektifine işte böyle yansıdı...

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Güçlü bir zehri olan yılana kafa tutan Firavun faresi, avken adeta avcı oldu.

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Yılana saldırarak onu etkisiz hale getiren fare işte böyle görüntülendi.

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Fotoğrafçı Slater Moore Newport Beach sahilinde rastlanmadık bir görüntü yakalamayı başardı. Bir deniz aslanı yakaladığı köpekbalığını yakalayıp, yedi...

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Her ne kadar köpekbalıklarının büyük olmaması bu saldırıyı normal gösterse de ilk kez böyle bir olay görüntülendi.

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Ve işte kameralara yansıyan o anlar..

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Vahşi doğada hayatta kalmak zor. Av ve avcı konumundaki canlılar arasındaki mücadelelerde zaman zaman insanoğlunu şaşırtan olaylar gerçekleşebiliyor...

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Zebra sürüsünün arasına dalan aslan, yakaladığı avıyla uzun süre savaştıktan sonra beklenmedik bir olay gerçekleşti...

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Kendisinden iki kat büyük zebrayı bir türlü devirmeyi başaramayan aslan, avının kendisini ısırmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

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Arika'nın vahşi köpekleri bu kez sırtlanı hedef aldı.

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Görüntüler Güney Afrika'da Sabi Sand Rezervi'nde kayda alındı.

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Bir anda etrafını saran köpekleri gören sırtlan neye uğradığını şaşırdı.

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Sırtlan suya girerek köpeklerden kurtulmaya çalıştı.

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İki pitbull cinsi köpek bir boğaya saldırırsa ne olur? Son derece tehlikeli olan iki pitbul bir boğaya saldırıyor. Bakalım pitbulllarla boğa savaşında kazanan kim oluyor?

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Bir Irmak kenarında otlayan boğanın yanına yaklaşan pitbullar boğayı önce rahatsız ediyorlar. İki köpek boğanın etrafında dönerek kafa tarafındaki bölgeden ısırmaya çalışıyor ama boğa kıvrak bir hareketle kurtulmaya çalışıyor...

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Kafa darbesiyle pitbulun birini etkisiz hale getiren boğa diğer köpeğin kendine arkadan yaklaşmasını bekliyor. Pitbul boğayı tam ısırma anında boğa bu kez tekmesini kullanıyor ve Pitbull bir kuş gibi havalarda süzülüyor...

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Bu tekmenin ardından pitbulun biri yerden kalkamıyor. Az önce kafa darbesiyle yanından uzaklaşan diğer pitbulu da boğa yine tekmeyle kendinden uzaklaştırıyor...

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Bir leopar ve bal porsuk karşılaşırsa ne olur?

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Leopara meydan okumaya kararlı olan porsuk, Hollandalı yaban hayatı fotoğrafçısı Vincent Grafhorst tarafından işte böyle görüntülendi...

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Afrika'da çekilen bu karelerde öğle yemeği için gözüne bir bal porsuk kestiren leopar mücadelenin daha ilk aşamalarında bunun hiç kolay bir av olmayacağını anladı...

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Leopara adeta kafa tutan bal porsu, sonunda leoparın pes etmesine yol açtı...

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Onu öğle yemeğinde yiyemeyeceğini anlayan leopar geri çekildi ve yenilgiyi kabul etti...

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Vahşi doğadan kameralara yansıyan bazı görüntüler hayvanların hayatta kalma mücadelelerini şaşırtıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

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Bunlar arasında en çarpıcı örneklerden biri de aç bir aslan yavrusu ve bir kaplumbağa arasında yaşandı.

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Kaplumbağanın aslan yavrusuna yem olmamak için verdiği hayat mücadelesi saniye saniye fotoğraflandı.

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Aslan yavrusu karşısına çıkan kaplumbağa ile bir süre oyun oynadı.

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Ardından kabuğunu kırmak için hamle yaptığında neye uğradığını şaşırdı.

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Kaplumbağa aslanın ağzına çişini yapınca av olmaktan kurtulmayı başardı.

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Aslanın şaşkın ve komik ifadesi ise fotoğraflara böyle yansıdı.



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İki tehlikeli rakip karşı karşıya. Kim kazanır dersiniz?



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Bu kareler Güney Afrika'nın Drakensburg Milli Parkı'ında çekildi. Gagasını korkusuzca çakalın burnunun dibine kadar uzatan akbaba kaybeden taraf oldu.

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Kendine kafa tutan çakala avı birakan akababa uzaklaşan taraf oldu.

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Hayvanlar aleminde fotoğraf karelerine yansıyan bu anlar vahşi doğanın kurallarını açıkça ortaya koyuyor.

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Güney Afrika'daki Kruger Doğal Parkı'nda yaşlı aslanın son saatleri böyle görüntülendi.

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Fotoğrafçı, zayıflıktan ölmek üzere olan aslanı 1 saat boyunca takip etti.

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Bu görüntüler Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda çekildi.

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Aç leoparın tutmayan taktiği kameralara işte böyle yansıdı.

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Peşinde koştuğu kirpi kendini savunmaya geçince ona yaklaşamayan leopar uzun çabalar sonuç vermeyince çareyi pes etmekte buldu.

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Hamile leopar, yaban domuzunu yakalamak için adeta şov yaptı.

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130 kiloluk leoparın akşam yemeğini yakaladığı o anlar 29 yaşındaki kamop görevlisi Peter Thompson tarafından Kenya'da çekildi.

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Bu fotoğraflar Kenya'da 52 yaşındaki fotoğrafçı Jeffrey Wu tarafından çekildi.

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Aç leopar ceylanı tam 2 dakika içinde yakalayıp öldürdü. O anlar kameraya işte böyle yansıdı.

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Güney Afrika'nın vahşi hayatından ilginç kareler geldi.

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İmpala sürüsü su içerken bir leoparın saldırısına uğruyor.

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Minik havuzdan kurtulamayan içlerinden biri leopara av alıyor.

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Boğazından yakaladığı impalayı yemeye götürüyor.

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Ancak beklenmedik misafiri sırtlan bütün yemeği bozuyor.

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Korkan leopar kaçıyor ama impala da yaralı olduğu için bir anda yerinden fırlayıp canını kurtarıyor.

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Sırtlan ve leopar aç kalırken, impala böyle kaçıyor.

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Bir ırmak kenarında otlayan boğanın yanına yaklaşan pitbulllar boğayı önce rahatsız ediyor. İki köpek boğanın etrafında dönerek burnundan ısırmaya çalışıyor...

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Ama boğa kıvrak bir hareketle bir köpekten kurtuluyor. Kafa darbesi alan pitbull cinsi köpek havada süzülüyor.

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Arkasında bulunan diğer köpek ise tekme darbesiyle etkisiz hale geliyor.

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Dünyanın en tehlikeli yılanı olan Kahverengi yılanın zor anları işte böyle görüntülendi...

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Her ne kadar çok tehlikeli olsa da bir örümcek ağına takıldığında buradan kurtulması neredeyse imkansız hale geliyor...

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Ve işte, örümcek ağına takılan kahverengi yılanların zor anları...

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Dünyanın en tehlikeli yılanı olan kahverengi yılanın zor anları işte böyle görüntülendi...

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AYIYA KAFA TUTAN KARTALIN SONU KÖTÜ BİTTİ

Kavga etmek için yanlış hayvanı seçen kartalın sonu kötü bitti...

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İşte ayı ile kartalın ilginç kavgası...

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KIZGIN FİL BUFALOYA ACIMADI!

Bufaloyu öldürmeden önce yerden kaldırdı...

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Bufaloyu oradan oraya salladı.

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Yere attı ve üzerine çıktı.

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Bufalonun öldüğünden emin olana kadar ezdi.

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Oldukça sinirli olan fil çevredekileri korkuttu.

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Nehre su içmeye gelen bir antilop pusuya yatan pitonun saldırısına uğradı.

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24 saat süren bu yutuş, safariye çıkanlar tarafından görüntülendi.

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