  • $17,914
  • 18,333
  • 1017.6
  • 2592.38

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:02

Bu sefer sert kayaya çarptı! Vahşi doğanın en acımasız hali

İlk kez göreceğiniz vahşi doğanın kameralara yakalanan ev vahşi karşılaşmaları

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.