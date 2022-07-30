Bu sefer sert kayaya çarptı! Vahşi doğanın en acımasız hali

Çalıların arasında pusuya yatan aslan tek sandığı bufalonun üzerine atladı. Fakat durum hiç sandığı gibi olmadı.
Aslanların sürü ile saldırdığı bilinirken bu defa aslan tek başına saldırmayı denedi ancak işler çok farklı bir hale geldi.
Yere düştüğünde bile mücadeleyi bırakıp kaçması gerekirken o bunu yapmadı ve hala saldırmaya devam etti.
Ağır yara alan aslan ise şiddetli yaralarından dolayı enfeksiyona kapıldı ve iki gün sonra öldü.
Bir su aygırı sürüsü içindeki yavruyu gözüne kestiren timsah, kestirme olarak diğer su aygırlarının üzerinde yürüyerek avına yaklaşmaya başladı. Ancak kızgın su aygırları, timsaha bu şansı tanımadı.
Timsahın bu son hatası, Çek fotoğrafçı Vaclav Silha tarafından görüntülendi. Olay Tanzanya'daki Serengeti Milli Parkı'ndan geçen Nil Nehri'nde yaşandı.
Su aygırları, yavrularının tehdit altında olduğunu düşündüğünde çok saldırganlaşıyor. Hantal görüntülerine rağmen, en 'asabi' hayvanlardan olan su aygırları, çenelerinin arasına aldıkları düşmanlarına birkaç tona varan basınç uygulayıp adeta kemiklerini öğütebiliyorlar.
Daha önce Uganda'daki Murchison Falls Ulusal Parkı'nın sakinlerinden olan 3 tonluk su aygırı yemek yerken kendisini rahatsız eden bakıcısını nefesini kesene kadar kovalamıştı.
Ölümcül timsahları bile etkisiz hale getirebilecek kadar büyük dişlere sahip olan su aygırının elinden zor kurtulan bakıcı, acemiliğini bu kez ucuz atlattı.
Firavun faresi ve yılanın inanılmaz mücadelesi fotoğrafçıların objektifine işte böyle yansıdı...
Fotoğrafçı Slater Moore Newport Beach sahilinde rastlanmadık bir görüntü yakalamayı başardı. Bir deniz aslanı yakaladığı köpekbalığını yakalayıp, yedi...
Her ne kadar köpekbalıklarının büyük olmaması bu saldırıyı normal gösterse de ilk kez böyle bir olay görüntülendi.
Vahşi doğada hayatta kalmak zor. Av ve avcı konumundaki canlılar arasındaki mücadelelerde zaman zaman insanoğlunu şaşırtan olaylar gerçekleşebiliyor...
Zebra sürüsünün arasına dalan aslan, yakaladığı avıyla uzun süre savaştıktan sonra beklenmedik bir olay gerçekleşti...
Kendisinden iki kat büyük zebrayı bir türlü devirmeyi başaramayan aslan, avının kendisini ısırmasıyla neye uğradığını şaşırdı.
İki pitbull cinsi köpek bir boğaya saldırırsa ne olur? Son derece tehlikeli olan iki pitbul bir boğaya saldırıyor. Bakalım pitbulllarla boğa savaşında kazanan kim oluyor?
Bir Irmak kenarında otlayan boğanın yanına yaklaşan pitbullar boğayı önce rahatsız ediyorlar. İki köpek boğanın etrafında dönerek kafa tarafındaki bölgeden ısırmaya çalışıyor ama boğa kıvrak bir hareketle kurtulmaya çalışıyor...
Kafa darbesiyle pitbulun birini etkisiz hale getiren boğa diğer köpeğin kendine arkadan yaklaşmasını bekliyor. Pitbul boğayı tam ısırma anında boğa bu kez tekmesini kullanıyor ve Pitbull bir kuş gibi havalarda süzülüyor...
Bu tekmenin ardından pitbulun biri yerden kalkamıyor. Az önce kafa darbesiyle yanından uzaklaşan diğer pitbulu da boğa yine tekmeyle kendinden uzaklaştırıyor...
Leopara meydan okumaya kararlı olan porsuk, Hollandalı yaban hayatı fotoğrafçısı Vincent Grafhorst tarafından işte böyle görüntülendi...
Afrika'da çekilen bu karelerde öğle yemeği için gözüne bir bal porsuk kestiren leopar mücadelenin daha ilk aşamalarında bunun hiç kolay bir av olmayacağını anladı...
Vahşi doğadan kameralara yansıyan bazı görüntüler hayvanların hayatta kalma mücadelelerini şaşırtıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.
Bunlar arasında en çarpıcı örneklerden biri de aç bir aslan yavrusu ve bir kaplumbağa arasında yaşandı.
Kaplumbağanın aslan yavrusuna yem olmamak için verdiği hayat mücadelesi saniye saniye fotoğraflandı.
Bu kareler Güney Afrika'nın Drakensburg Milli Parkı'ında çekildi. Gagasını korkusuzca çakalın burnunun dibine kadar uzatan akbaba kaybeden taraf oldu.
Hayvanlar aleminde fotoğraf karelerine yansıyan bu anlar vahşi doğanın kurallarını açıkça ortaya koyuyor.
Peşinde koştuğu kirpi kendini savunmaya geçince ona yaklaşamayan leopar uzun çabalar sonuç vermeyince çareyi pes etmekte buldu.
130 kiloluk leoparın akşam yemeğini yakaladığı o anlar 29 yaşındaki kamop görevlisi Peter Thompson tarafından Kenya'da çekildi.
Aç leopar ceylanı tam 2 dakika içinde yakalayıp öldürdü. O anlar kameraya işte böyle yansıdı.
Korkan leopar kaçıyor ama impala da yaralı olduğu için bir anda yerinden fırlayıp canını kurtarıyor.
Bir ırmak kenarında otlayan boğanın yanına yaklaşan pitbulllar boğayı önce rahatsız ediyor. İki köpek boğanın etrafında dönerek burnundan ısırmaya çalışıyor...
Ama boğa kıvrak bir hareketle bir köpekten kurtuluyor. Kafa darbesi alan pitbull cinsi köpek havada süzülüyor.
Her ne kadar çok tehlikeli olsa da bir örümcek ağına takıldığında buradan kurtulması neredeyse imkansız hale geliyor...
AYIYA KAFA TUTAN KARTALIN SONU KÖTÜ BİTTİ
Kavga etmek için yanlış hayvanı seçen kartalın sonu kötü bitti...