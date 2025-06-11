Bu kadarını kimse beklemiyordu! Eski kilidi temizledi ve...
Uzun yıllar boyunca paslanan ve aşınan eski bir kilidi kullanılmaz hale gelince tamir etmeye karar veren bir usta, kilidi açıp içini temizlemeye başladığında karşılaştığı manzara karşısında adeta şok oldu.
Pas tabakasını temizledikten sonra ortaya çıkan detaylar, yıllar önce yapılmış olağanüstü bir mekanizmayı gözler önüne serdi. Ustanın büyük bir titizlikle yaptığı temizlik ve restorasyonun ardından, kilit ilk günkü gibi çalışır hale geldi.
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Bu etkileyici dönüşüm sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hem nostalji severler hem de el işi restorasyon tutkunları bu çalışmayı hayranlıkla izledi.
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İşte o anlar ve kilidin restorasyon sonrası son hali...