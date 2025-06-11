Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $39,1978
  • 44,8787
  • 4205.07

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 11 Haziran 2025 Çarşamba 09:34 |

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Eski kilidi temizledi ve...

Uzun yıllar boyunca paslanan ve aşınan eski bir kilidi kullanılmaz hale gelince tamir etmeye karar veren bir usta, kilidi açıp içini temizlemeye başladığında karşılaştığı manzara karşısında adeta şok oldu.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.