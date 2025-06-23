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TREND
Eklenme tarihi: 23 Haziran 2025 Pazartesi 09:52 |

Bu besinler doyurmuyor, daha da acıktırıyor! İşte uzak durmanız gereken yiyecekler

Bazı yiyecekleri tok kalmak ya da açlığımızı bastırmak için tüketsek de, bu besinler aslında tam tersi bir etki yaratabilir. Kısa süreli tokluk hissi verse de, bu gıdalar sizi çok daha çabuk acıktırır. Farkında olmadan sürekli yemek yeme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu da hem sağlığınızı hem de kilo kontrolünüzü olumsuz etkileyebilir. İşte sizi fark ettirmeden daha da acıktıran o yiyecekler!

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