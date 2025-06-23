Bu besinler doyurmuyor, daha da acıktırıyor! İşte uzak durmanız gereken yiyecekler

Peynir
Peynirde bulunan kazein beyinde eroin ve morfine benzer bir etki bırakıyor. Yani yedikçe daha fazlasını istiyorsunuz. Doymak için peynirin yanında sebze yiyin.
Meyveli yoğurt
Hazır aldığınız meyveli yoğurtlar bolca şeker içerdiği için çabuk acıkmanıza neden oluyor. Sağlıklı bir atıştırmalık istiyorsanız süzme yoğurda meyve ve kuruyemiş ekleyerek kendi yoğurdunuzu kendiniz hazırlayın.
Şekerli kahvaltılık gevrek
Rengarenk şekerli gevreklerin oldukça iştah açıcı olduğunu biliyoruz ancak uzun süre tok kalmak istiyorsanız bunun yerine yulaf ezmesi, ceviz ve kuru üzümü karıştırarak tüketin.