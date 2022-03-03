Böyle ev olur mu demeyin... Sadece cam şişeler kullanılarak yaptı

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İşte ne beton ne de ahşaptan yapılan bu evin içi de dışı kadar ilginç görünüyor.

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Karşınızda 200 yıllık bir dağ evi var. Bu evin dış görünüşüne aldanmayın...

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Dışarıdan bakıldığında yıkılacakmış gibi görünse de onun bir de içini görün.

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İsceç'in Kalmar bölgesindeki Vimpeltorpet'te satışa çıkarılan ev görenleri şaşkına çeviriyor...

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2 milyon 375 bin krona satışı çıkarılan 171 metre karelik evi satın almak isteyenler 22 Kasım'da gezebilecekler...

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Fornangsgaten 14 numarada bulunan ev dışarıdan bakıldığında diğer evler gibi oldukça normal görünüyor...

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Ancak eve gelenleri ana girişte Arnold Schwarzenegger'in oynadığı Predator heykeli karşılıyor...

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Girişin sonunda da uzay filmlerindeki kapılara benzer bir kapı ve duvarlarda heykeller bulunuyor...

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Kapının arkasında ise Alien filmi sahnelerine benzeyen bir oda ve yanında, ortasında elektrikli bateri bulunan bir müzik ve eğlence odası yer alıyor...

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Evin hangi odasına girilirse girilsin, uzay filmlerinden esintileri görmek mümkün. İsveç standartlarına göre oldukça ucuz olan evi kimin satın alacağı ise merakla bekleniyor.

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