Böyle ev olur mu demeyin... Sadece cam şişeler kullanılarak yaptı

İsceç'in Kalmar bölgesindeki Vimpeltorpet'te satışa çıkarılan ev görenleri şaşkına çeviriyor...
2 milyon 375 bin krona satışı çıkarılan 171 metre karelik evi satın almak isteyenler 22 Kasım'da gezebilecekler...
Fornangsgaten 14 numarada bulunan ev dışarıdan bakıldığında diğer evler gibi oldukça normal görünüyor...
Ancak eve gelenleri ana girişte Arnold Schwarzenegger'in oynadığı Predator heykeli karşılıyor...
Girişin sonunda da uzay filmlerindeki kapılara benzer bir kapı ve duvarlarda heykeller bulunuyor...
Kapının arkasında ise Alien filmi sahnelerine benzeyen bir oda ve yanında, ortasında elektrikli bateri bulunan bir müzik ve eğlence odası yer alıyor...
Evin hangi odasına girilirse girilsin, uzay filmlerinden esintileri görmek mümkün. İsveç standartlarına göre oldukça ucuz olan evi kimin satın alacağı ise merakla bekleniyor.