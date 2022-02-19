Böyle deney daha önce görmediniz! 10 bin un kurdu kullandı

Un kurtlarının arasına marul ve elma atan adam ikisinden çok farklı sonuçlar elde etti. Un kurtlarının sebze veya meyveleri öğütme hızıysa böylece ortaya çıkmış oldu. .
Bu fotoğrafları görünce 10.000 un kurdunun ne kadar etkili olabileceği konusunda fikir sahibi olacaksınız.
Bu absürt ve bir o kadar da eğlenceli deneyi yapan adam, un kurtlarına marul ve elma attı ve ne kadar sürede sebze ve meyveyi öğüttüklerini gözlemledi.
Elma muhtevası ve yüzeyi dolayısıyla daha çok direnecek gibi duruyor. Peki, testin galibi kim?
Elma beklenildiği gibi maruldan daha çok dayanıyor. 46 saat süren testin sonucunda artık ortada bir elma yok.