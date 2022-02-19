Böyle deney daha önce görmediniz! 10 bin un kurdu kullandı

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Un kurtlarının arasına marul ve elma atan adam ikisinden çok farklı sonuçlar elde etti. Un kurtlarının sebze veya meyveleri öğütme hızıysa böylece ortaya çıkmış oldu. .

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Bu fotoğrafları görünce 10.000 un kurdunun ne kadar etkili olabileceği konusunda fikir sahibi olacaksınız.

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Bu absürt ve bir o kadar da eğlenceli deneyi yapan adam, un kurtlarına marul ve elma attı ve ne kadar sürede sebze ve meyveyi öğüttüklerini gözlemledi.

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Elma muhtevası ve yüzeyi dolayısıyla daha çok direnecek gibi duruyor. Peki, testin galibi kim?

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Elma beklenildiği gibi maruldan daha çok dayanıyor. 46 saat süren testin sonucunda artık ortada bir elma yok.

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