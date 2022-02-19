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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 09:12

Böyle deney daha önce görmediniz! 10 bin un kurdu kullandı

10 bin un kurdunun arasına meyve veya sebze atıldığında ne kadar sürede yok olacağını merak eden adam, çılgın deneyini hayata geçirdi.

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