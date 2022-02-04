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TREND
Eklenme tarihi: 4 Şubat 2022 Cuma 14:39

Birinci Dünya Savaşı'nın silahları böyleydi

108 yıl önce başlayan ve 4 yıl boyunca Avrupa'yı kasıp kavuran 1'inci Dünya Savaşı'nda kullanılan dönemin teknolojik cihazları neleri değiştirdi?

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