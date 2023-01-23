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TREND
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 16:37

Bir pet şişe kullanarak bakın ne yaptı! Milyonlarca kez izlendi

Youtube'da paylaşılan bu video milyonlarca kez izlendi. Bir kullanıcı pet şişeyi atmak yerine onunla öyle bir şey yaptı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte milyonlarca kez izlenen o video...

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