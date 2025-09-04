Bir kavun 45 bin dolar olur mu? Dünyanın en pahalı 8 yiyeceği

2. Yubari Kavunu





Dünyanın birçok yerinde sıradan bir kavunun fiyatı 5 dolardan azdır. Ancak Japonya'da Yubari Kavunu tanesi 300 dolara kadar çıkabiliyor. 2019'da yapılan bir açık artırmada Yubari Kavunları 45.000 dolara satıldı.





Onları bu kadar pahalı yapan şey eşsiz, tatlı aromalarıdır. Özenle yetiştirilirler; pazara çıkabilmeleri için en az 1 kilogram ağırlığında olmaları ve kusursuz görünüme sahip olmaları gerekir. İç kısmı turuncu renklidir. Yetiştirildikleri bölge olan Yubari'den adlarını alırlar.