Bir kavun 45 bin dolar olur mu? Dünyanın en pahalı 8 yiyeceği

1. Almas Havyarı
Dünyanın en pahalı havyarı olarak bilinen Almas Havyarı, kilogramı yaklaşık 35.000 dolar olan fiyatıyla öne çıkıyor. Bunun bu kadar pahalı olmasının birkaç sebebi var. Öncelikle sadece İran Mersin balığından (Beluga) elde edilebiliyor. Bu balık öyle denizde kolayca rastlayabileceğiniz türden değil.
2. Yubari Kavunu
Dünyanın birçok yerinde sıradan bir kavunun fiyatı 5 dolardan azdır. Ancak Japonya'da Yubari Kavunu tanesi 300 dolara kadar çıkabiliyor. 2019'da yapılan bir açık artırmada Yubari Kavunları 45.000 dolara satıldı.
Onları bu kadar pahalı yapan şey eşsiz, tatlı aromalarıdır. Özenle yetiştirilirler; pazara çıkabilmeleri için en az 1 kilogram ağırlığında olmaları ve kusursuz görünüme sahip olmaları gerekir. İç kısmı turuncu renklidir. Yetiştirildikleri bölge olan Yubari'den adlarını alırlar.
Geçen yıl başında 525 kiloluk bir orkinos yaklaşık 800.000 dolara satıldı. 2019'da ise 277 kiloluk bir orkinos Tokyo'daki ünlü Tsukiji balık pazarında 3 milyon dolara alıcı buldu.
4. Matsutake Mantarı
Başka bir Japon lezzeti olan Matsutake mantarı, kilosu yaklaşık 1.000 dolardan satılmaktadır. Yoğun, etli dokusu ve pişirildiğinde yayılan güçlü toprak kokusuyla bilinir.
Çorba, güveç, pilav gibi pek çok yemekte kullanılabilir, hatta çiğ de yenebilir. Genellikle Japonya, Kore ve Çin'de yetişir. Ancak az bulunması fiyatını artırmaktadır.
5. Kobe Bifteği
Kobe bifteği, onsu 50 dolara kadar çıkan fiyatıyla bilinir. Batı Japonya'da çok sıkı koşullar altında yetiştirilen Wagyu sığırlarından elde edilir. En kaliteli tahıllarla beslenen bu sığırların eti, yüksek yağ oranı ve yumuşak dokusuyla ünlüdür.
6. Beyaz Trüf Mantarı
Dünyada yetişen tüm trüf mantarları arasında en pahalısı Beyaz (Alba) Trüf'tür. Ons başına 250 dolara satılır. En çok yumurta, risotto ya da makarna üzerine rendelenerek tüketilir.
Bu üzümler iri, parlak kırmızı renkte ve kalın kabukludur. Normal üzümlerden daha büyük, daha sulu ve daha tatlıdır. Çiftçiler, asmadaki üzüm sayısını sınırlayarak her bir taneye daha fazla besin gitmesini sağlar. Olgunlaştıklarında elle toplanıp özel olarak paketlenir ve yerel ile uluslararası pazarlarda satılır.