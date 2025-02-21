Bir anda etrafını sırtlanlar sardı! Mucize kurtuluş

<p>Etrafı sırtlanlarla çevrilmiş yalnız bir aslanın yardımını bakın kim geliyor</p><br>Red isimli erkek aslanın etrafını bir anda 20 sırtlan sarıyor.<br>Aslan ise her ne kadar sırtlandan güçlü olsa da bu kadar büyük bir grup karşısında kendini koruyamıyor.<br>Aslan sırtlan grubunun ortasından çıkmaya çalışırken korkusu gözlerinden bile okunabiliyor<br>Bu sırada Red'in imdadına Tatu yetişiyor.<br>Dostunun sesini duyaOnu gören sırtlanlar arkalarına bakmadan kaçıyorlar. n Tatu hızla yardıma koşuyor.<br>Görüntülerin sonlarında Red ve Tatu'nun kavuşma anları ise görülmeye değer.<br>İşte aslanın sırtlanlar tarafından çevrelendiği o görüntüler ve arkadaşı Tatu tarafından kurtarılma anları...<br>Belgesellerde tam tersini görmeye alışkın olduğumuz doğal yaşam görüntülerinde bu defa bir bufalo aslanı saldırdığına pişman etti.<br>Zambia'nın Güney Luangwa Ulusal Park'ında yaşananlar herkesi hayrete düşürdü. 6 yaşındaki aç erkek aslan, dişi bir bufaloya saldırdı.<br>Bufalonun geri adım atmaması üzerine 'meydan muharebesi' başladı.<br>Birbirlerine ölümcül darbeler vuran iki hayvanın vücudunda tabiri caizse kanamayan yer kalmadı.<br>Keskin boynuzlarını aslanın yüzüne ve dişlerine rast getiren bufalo, aslanın karizmasını çizmeyi başardı.<br>